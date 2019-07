Vojska na meji pomaga policiji tudi z oklepniki

Slovenska vojska je v pomoč policiji pri varovanju državne meje dodatno napotila 35 pripadnikov. Napoteni pripadniki bodo okrepili nadzor na širšem območju Policijske uprave Koper. Pri delu uporabljajo večino sredstev, ki jih ima vojska v svoji uporabi, od opreme za opazovanje do oklepnih vozil.



Dnevno tako v mešanih patruljah in opazovalnicah Policiji pomaga enota Slovenske vojske na ravni okrepljene čete. Na podlagi sklepa vlade iz oktobra leta 2015 Slovenska vojska neprekinjeno podpira ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju migrantske situacije. Od 18. februarja 2016 pa podpira policijo tudi pri varovanju državne meje. Od začetka podpore varovanja državne meje do 10. julija letos je vojska pripadnice in pripadnike napotila 78.209-krat oziroma sodelovala v skoraj 51.000 patruljah, so sporočili iz generalštaba Slovenske vojske.



Namige, da se vojska s tem odziva na dogodek izpred nekaj dni, ko so policisti pri Šembijah odkrili več manjših taborov v gozdu, v katerih je bilo okoli 122 ilegalnih prebežnikov, v vojski zavračajo in pojasnjujejo, da se odzivajo na zahteve policije po večji podpori varovanja državne meje oziroma preprečevanju ilegalnih migracij. Kot je za Radio Slovenija povedal notranji minister Boštjan Poklukar, povečan pritok prebežnikov v zadnjem času pripisujejo organiziranemu tihotapljenju.



Spomnimo, že maja letos je za varovanje meje bilo angažiranih dodatnih 35 pripadnikov vojske za varovanje državne meje v mešanih patruljah skupaj s policijo. Od novembra 2015 s policijo sodelujejo tudi pri postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir.



Od oktobra 2018 Slovenska vojska policijo podpira tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in brezpilotnimi letali. Skupno je vojska na tovrstne naloge svoje pripadnike napotila že 141.302-krat in prevozila skoraj pet milijonov kilometrov, skladno z navodili policije pa so pripadnice in pripadniki postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Poleg tega je vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala helikopterje policije z gorivom.