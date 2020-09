Vojska obnavlja zavezniško letalo

Z letali DC-3 dakota so pred vojno vihro rešili tudi veliko civilnega prebivalstva. FOTO: Bojan Rajšek/Delo



Edino letalo v državi

Letalo v Otoku predstavlja tehnični in vojnozgodovinski spomenik. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Metlika – V Otoku so vendarle začeli s temeljito obnovo vojaškega leta Douglas DC-3 dakota, ki že skoraj štiri desetletja obiskovalce spominja na nekdanje partizansko letališče, od koder so zavezniki med drugi svetovno v Italijo prepeljali ranjene partizane, otroke, žene starejše ljudi in več kakor 800 zavezniških vojakov.Z ministrstva za obrambo so za Delo sporočili, da je letalo za Slovenijo izjemnega pomena, saj predstavlja tako tehnični kot vojnozgodovinski spomenik, ki spominja na zavezniško pomoč in vzpostavitev partizanskih letališč med drugo svetovno vojno. Vojaški muzej Slovenske vojske vodi letalo, ki ga je zob časa temeljito načel, v svoji inventarni knjigi pod številko 2351 in ga s tem uvršča med kulturno dediščino Republike Slovenije.Gre za edini primerek tega tipa letala v naši državi. Vojaški muzej je v odobrenem načrtu za letošnje leto predvidel čiščenje, brušenje in obnovitev barvne sheme ter manjša kleparska in obnovitvena dela na ogrodju, torej skeletu letala. Tudi po obnovi notranjost letala in sprehajanja po njem ministrstvo ne načrtuje.Nekdanja JLA je po letu 1953 imela v uporabi še 34 letal dakota DC-3, prenehali pa so jih uporabljati leta 1976. Letalo, ki stoji streljaj od državne ceste Metlika – Črnomelj v Otoku, je bilo nazadnje v uporabi v transportni eskadrilji na zagrebškem letališču Pleso, leta 1984 pa so ga pripeljali na travnik, kjer je še danes. Letalo, ki meri v dolžino 20 metrov, razpon kril pa je 29 metrov, je edini tovrstni ohranjeni primerek v SlovenijiLetalo je zaradi zunanjih vplivov skozi desetletja izpostavljeno nenehnemu propadanju, zato je bilo na njem do zdaj izvedenih že več obnovitvenih oziroma restavratorskih del. Nazadnje je bila pred desetletjem obnovljena barva, izvedena so bila tudi manjša popravila na ogrodju. Leta 2017 so s pomočjo metliških gasilcev izvedli čiščenje.Dela bodo predvidoma končana do 25. septembra, naslednji dan pa bo potekala tradicionalna partizanska slovesnost z naslovom Vranov let v spomin na rešene zavezniške vojake . Letalo je na lokaciji že več kot 35 let in je lokalni skupnosti zelo poznano, zato Slovenska vojska posebnega odprtja ne načrtuje, so še sporočili s službe za strateško komuniciranje obrambnega ministrstva. Obnova bo stala 22.000 evrov in jo bo v celoti plačala Slovenska vojska.