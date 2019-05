FOTO:Vojska potrebuje politični konsenz, ne zlorab

Ljubljana – Današnje oblačno in kislo vreme je ravno pravšnje za praznovanje jutrišnjega dne Slovenske vojske. Vojska, ki je že sedem let zapored nezadostno pripravljena za delovanje v vojni, se je – ob številnih drugih težavah – znašla v krizi vodenja, ta pa še dodatno načenja ugled, s katerim bi lažje privabili za prihodnost nujne nove kadre.



Vojašnica Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki bo danes prizorišče osrednje slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske. Slavnostni govornik predsednik in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor bo navzoče nagovoril v času, ko v Sloveniji poteka taktična vaja, imenovana »Takojšen odgovor 2019«. Na vaji, ki bo trajala do 12. junija poleg slovenskih vojakov sodelujejo še vojaki Združenih držav Amerike in Hrvaške.



Slovenija pred zavezniki težko skrije težave svoje vojske. Medtem ko ljudje, vojaki in podčastniki, skladno s pozitivno oceno vrhovnega poveljnika, svojo vojsko dostojno predstavljajo, je tehnične pomanjkljivosti in zastarelo opremo težko skriti izkušenemu vojaškemu očesu partnerjev iz zveze Nato.



»Podobni simptomi trajajo že leta, mi pa se vsake toliko zbudimo iz zimskega spanja in se začnemo pogovarjati o tem, da je nekatere zadeve v zvezi z vojsko treba urediti. Rekel bi, da imamo že več let hendikepirano obrambno politiko in slabo stanje v obrambnem sistemu je zgolj naravna posledica hendikepirane obrambne politike,« pravi Vladimir Prebilič, profesor vojaške logistike na ljubljanski katedri za obramboslovje, sicer tudi župan Kočevja.

Ni težava le finančna suša Že precej obrabljeni argument, da so težave v vojski predvsem posledica pomanjkanja proračunskih sredstev, Prebilič zavrača. »Ne gre samo za finance. Po moji oceni je večja težava pomanjkanje vizije. Kako brez vizije je slovenska obrambna politika, najbolj jasno pokaže naše ravnanje znotraj organizacij, s katerimi sodelujemo. Nihče nikoli ni jasno povedal, kje se na področju obrambe Slovenija vidi znotraj zveze Nato in EU, denimo, v prihodnjih 20 letih. Sami tudi ne generiramo ničesar, kar bi lahko pomenilo dodano vrednost znotraj zavezništev,« pove Prebilič.



Kot še ne povsem izkoriščeno priložnost, da se Slovenija izkaže s svojim prispevkom partnerjem, poznavalci omenijo center odličnosti za gorsko vojskovanje. Tudi sicer so za številčno majhno vojsko priložnosti predvsem na nišnih področjih.

Če glava ne ve, kam bi šla, urne noge ne pomagajo Slovenija dan vojske praznuje v pričakovanju interpelacije proti obrambnemu ministru Karlu Erjavcu, ki si je srd opozicije nakopal z domnevno zlorabo vojaške obveščevalno-varnostne službe za razrešitev poveljnika poveljstva sil Mihe Škerbinca. Škerbinca je zamenjal brigadir Milan Žurman. Erjavčevo zamenjavo Škerbinca je sprožilo Škerbinčevo domnevno nespoštovanje ukazov načelnice generalštaba Alenke Ermenc.



Škerbinc zoper Erjavca skupaj s sindikatom vojakov pripravlja tožbo, sindikat vojakov pa je zaradi domnevne spolitiziranosti ostal brez pogodbe z ministrstvom za obrambo o zagotavljanju pogojev za delovanje.



»Obrambni sistemi temeljijo na stabilnosti, predvidljivosti in tradiciji. Pri nas je to obrnjeno na glavo, vsak novi minister poskuša pustiti svoj pečat in izbrisati, kar so naredili njegovi predhodniki. Zgodovina političnih zlorab vojske za notranjepolitične razprtije je dolga, pri tem pa se še ni našel kdo, ki bi združil vse politične sile v državi, da bi skupaj odgovorili na vprašanje, kaj sploh hočemo doseči z našo vojsko in kako bomo to dosegli,« pravi sogovornik in svari, da je v organizacijo s takšnimi težavami težko vabiti nove kadre.