Vojska predstavlja belo knjigo in kadrovanje po novem

»Ko sem prevzel ministrstvo, sem hitro ugotovil, da je kriza pustila globoke posledice na vojski. Zato smo hitro prišli do spoznanja, da potrebujemo belo knjigo, ki naj bi bila dobra podlaga za prenovitev dolgoročne resolucije o razvoju SV in srednjeročni VB obrambni program,« je novinarjem povedal obrambni minister Karl Erjavec Leta 2021 predvidevajo obrambne izdatke v deležu 1,25 odstotka BDP. Novi načrti predvidevajo pospešeno približevanje Natovemu cilju dveh odstotkov BDP, namenjenih za obrambo.Tudi, ko so bili slabi časi, v krizi, vojska ni dosegala ciljev glede kadrovskega popolnjevanja. Zato se na ministrstvu zavedajo, da bo za hitrejše popolnjevanje vojske potrebno narediti dosti več kot zgolj ponuditi višjo plačo.Državni sekretarje za poletje napovedal javno razpravo o beli knjigi, ki bo uskladila skupno vizijo glede razvoja slovenske vojske. Raven ambicij se bo prilagodila razpoložljivim sredstvom. Definirane bodo različne poti, kako vojaške zmogljivosti razviti z razpoložljivimi sredstvi in razpoložljivimi kadri. Definiran bo časovni okvir, v katerem bo potrebno doseči ciljno strukturo in zmogljivosti vojske. Ključna pri načrtovanju je realističnost možnosti, poudarja Grošelj.Svetovalec ministraje predstavil novi načrt, kako namerava vojska spodbujati kadrovanje in se bojevati proti kadrovski suši. Zagotoviti bodo skušali, da so vsi notranji postopki pri kadrovanju čimkrajši, da se postopke zaposlitve prepolovi na 45 dni. Razmišljajo, da bi omogočili vstop v vojsko vsem polnoletnim, četudi nimajo končane srednje šole, in jim kasneje pomagati pri došolanju.Štipendiranje in omogočanje dostopa do dodatnih kompetenc vidijo kot pomemben steber kadrovanja.Da bi kadre obdržali v vojski, bodo spremenili način nagrajevanja. »Dejstvo je, da kandidate pridobivamo s trga in temu se moramo prilagajati,« pravi Šefica.