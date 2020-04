Vojska se opremlja za krotenje nemirov

Ljubljana – Ministrstvo za obrambo je danes objavilo obvestilo o naročilu 600 kompletov zaščitne opreme za nadzor množic in nemirov. Ravno na dan, ko se vsa Slovenija ukvarja s sumi o številnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom, je takšno naročilo še toliko bolj zanimivo.Skladišče ministrstva za obrambo v Šentvidu je v času epidemije ena od pogostejših lokacij za foto termine obrambnega ministrain gospodarskega ministra, ki se tam bolj ali manj redno slikata ob tovornjakih nujno potrebne medicinske zaščitne opreme.Izbrani dobavitelj, ki bo obrambno ministrstvo na pogajanjih prepričal s svojo ponudbo, bo prav v to skladišče dobavil 600 čelad z vizirjem, prav toliko zaščitnih mask s torbico, 600 ščitnikov za zaščito telesa in 600 parov rokavic. Naročilo, objavljeno na portalu javnih naročil vsebuje še 600 gumijevk z držalom, 600 gasilnih aparatov in prav toliko ščitov za vzdrževanje javnega reda in miru.Ker so javna naročila za zaščitno opremo v zadnjem času zelo priljubljena tudi pri manj velikih in povsem neznanih podjetjih, ki se sicer s tovrstnimi posli ne ukvarjajo, naj pojasnimo še, da je to naročilo razdeljeno na sklope, ponudbe pa lahko predložijo za en ali več sklopov. Morajo pa ponudbe obsegati celotno količino, torej 600 kosov opreme za vsak sklop.Naročilo traja šest mesecev od oddaje naročila, ponudniki pa morajo svoje ponudbe oddati najkasneje do 27. maja opoldan. Po pogajanjih bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno.Zakaj vojska, ki jo kronično tepe kadrovska, finančna in tehnična podhranjenost, potrebuje komplete za nadzor množic, ne vemo. Pojasnila pristojnih bomo poskušali pridobiti čim prej.