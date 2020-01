Vojska z občinskim gramozom popravlja poti ob Kolpi

5.000 kubičnih metrov gramoza bo prispevala občina.



Župan Kavšek: To je narobe svet

Vinica, Črnomelj – Vojska se je odzvala prošnji policije in začela urejati javne poti, ki jih naši varnostni organi ob Kolpi uporabljajo pri varovanju državne meje. Inženirska enota bo do konca meseca usposobila približno pet kilometrov dotrajanih cest.Dovozne poti na območju Vinice so težko prevozne in v slabih vremenskih razmerah lahko tudi nevarne, je povedal predstavnik vojske, polkovnikin dodal, da cest ne nameravajo asfaltirati ter da njihova inženirska enota z delovnim strojem le popravlja razdrapane cestne poti, medtem ko je gramoz prispevala črnomaljska občina.Podobno popravilo obmejnih poti so vojaki opravili lani novembra na območju Balkovcev.Ob obisku vlade na mejnem prehodu Žuniči julija lani je bilo rečeno, da bo država poiskala način, kako posodobiti makadamske javne poti, ki so speljane do Kolpe in ki jih pri svojem delu redno uporabljajo varnostni organi. Župannam je takrat povedal, da policija patruljira po slabih cestah, pri čemer jih uničuje, uničuje pa tudi službene avtomobile, zato so že pripravili seznam javnih poti v skupni dolžini približno 3000 metrov v naseljih Preloka, Breg, Otok, Vukovci in Učakovci, ki jih bo treba posodobiti, ker da se morajo policisti varno in hitro pripeljati do Kolpe in poloviti migrante. Naložbe so bile ocenjene na približno 200.000 evrov. Zdaj pa je Kavšek zelo razočaran.»Namesto da bi nam država ceste asfaltirala, bo zdaj občina prispevala državi 5000 kubičnih metrov gramoza, kar ocenjujem na približno 40.000 evrov. To je narobe svet,« je za Delo razočarano povedal prvi mož črnomaljske občine in hkrati pohvalil štiri vojake, ki z dvema delovnima strojema urejajo razdrapane obmejne poti ob Kolpi.