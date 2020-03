Vojski vendarle dodatna pooblastila?

Ljubljana – Že jutri bi vlada na dopisni seji lahko obravnavala aktivacijo 37. a člena zakona o obrambi, s katerim bi vojski dodelili začasna pooblastila, ki so predpisana za policiste, za nadzor južne meje, je napovedal notranji minister Aleš Hojs. O tem bi lahko nato odločal državni zbor že v sredo.



Za sprejem takega ukrepa potrebna je sicer potrebna dvotretjinska večina, pri čemer bi koaliciji ob SNS potrebne glasove lahko prispevala še LMŠ, a le če bo notranji minister pripravljen prisluhniti njihovim predlogom. »Smiselne predloge bomo v največji možni meri upoštevali,« odgovarja ta. Iz odgovora ministru, ki so ga posredovali tudi medijem, je sicer razvidno, da LMŠ pričakuje, da bi pripadniki vojske dodatna pooblastila izvajali samo ob slovenski schengenski meji in največ v pasu dveh kilometrov zračne linije od mejne črte ali do najbližje cestne komunikacije. Pooblastila naj bi izvajali samo do konca aprila, nato bi morali odločati o podaljšanju. Izvajanje pooblastil bi bilo omejeno na preprečevanje ilegalnih prehodov meje, vojska pa bi morala o opravljenih nalogah tudi tedensko poročati državnemu zboru.



V SAB in SD so glede morebitne podpore še bolj zadržani in si želijo od notranjega ministra še dodatne odgovore glede morebitnih omejitev. »Argumentacija je deloma protislovna in sami priznavajo, gre deloma za psihološki učinek,« nasprotovanje povzema Matej T. Vatovec, vodja poslanske skupine Levica, kjer menijo, da vojska lahko še vedno pomaga, a ne vidijo razlogov za podelitev pooblastil.