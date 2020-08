Vojsko so napadli spletni prevaranti

Ljubljana – Nedavni poskus spletne prevare se je za Slovensko vojsko razmeroma dobro končal, saj je bila edina posledica, da so za en dan ostali brez nadzora nad svojim instagram računom.V Slovenski vojski so nam danes potrdili, da je bil njihov instagram račun tarča napada spletnih prevarantov in posledično so za en dan izgubili nadzor nad njim. »Razlog je, da smo napačno ocenili poslano sporočilo in smo bili tarča spletne prevare. Račun smo ponovno vzpostavili. Vsem, ki Slovensko vojsko spremljate na socialnih omrežjih, se opravičujemo in se vam zahvaljujemo, ker nas spremljate,« so zapisali v generalštabu SV, ki ga vodi ...