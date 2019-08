Volčji totem v Velikih Laščah

Kitajski pisatelj Lu Jiamin, znan pod psevdonimom Jiang Rong, je leta 2004 objavil polbiografski roman Volčji totem. Roman govori o obdobju kitajske kulturne revolucije, odvija se v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, avtor pa v prvi osebi pripoveduje, kako se je kot pekinški študent znašel med nomadi v kitajski avtonomni regiji Notranja Mongolija.Notranja Mongolija je predel Kitajske, ki obkroža jug in severovzhod Mongolije. Travnata pokrajina, ki meri več kot milijon kvadratnih kilometrov, je naseljena pretežno s prebivalci mongolske etnične pripadnosti. Kot nomadi se ukvarjajo z rejo drobnice.Med kulturno revolucijo so ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.