Volilna pravica tujcev na referendum, čeprav jo je zakon že odpravil

Čeprav novela zakona o lokalnih volitvah, po kateri tujci iz tretjih držav ne bodo mogli več oddati glasu za župana in občinske svetnike, že velja, se je koalicija odločila, da bo o tem vprašala še volivce na enem od treh posvetovalnih referendumov, ki bodo prihodnjo nedeljo spremljali zakonodajnega o zakonu o parlamentarni preiskavi. V Delovem studiu smo na to temo soočili predstavnika predlagateljev in nasprotnikov ljudskega izrekanja, Srečka Ocvirka iz poslanske skupine NSi, SLS, Fokus in Terezo Novak iz Gibanja Svoboda. Po podatkih ministrstva za notranje zadeve ima dovoljenje za stalno bivanje 103.769 polnoletnih državljanov tretjih držav, daleč največ med njimi, 21.918, v Ljubljani, sledijo Maribor (9050), Celje (4056), Koper (3852), Kranj (3777) in Velenje (3014). Na prejšnjih ...