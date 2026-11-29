Ali morajo na vseh voliščih v Sloveniji počakati do 19. ure, preden člani volilnih odborov lahko odprejo volilne skrinjice in začnejo šteti glasovnice? Kaj se zgodi, če na posameznem volišču že več ur pred iztekom volilnega molka glasujejo vsi volilni upravičenci? In kako ravnajo volilni odbori, če je na enem od volišč zaradi izrednih okoliščin glasovanje podaljšano?

Slovenska volilna zakonodaja dopušča tudi predčasno zaprtje volišča. Zakon o volitvah v državni zbor, katerega določbe se smiselno uporabljajo tudi pri lokalnih volitvah, v 68. členu določa, da se volišče, na katerem so glasovali vsi v volilni imenik vpisani volivci, lahko zapre že pred 19. uro.

Zanimiv je tudi obraten primer

Če je torej na manjšem volišču v volilni imenik vpisanih denimo 20 volilnih upravičencev in vsi oddajo svoj glas do 16. ure, lahko volilni odbor že takrat zapre volišče, odpre volilno skrinjico, prešteje glasovnice in sestavi zapisnik. Rezultatov seveda ne sme predčasno javno razglasiti. Če bi glasovalo le 19 od 20 volilnih upravičencev, bi moral volilni odbor počakati do 19. ure.

Kaj pa, če eno od volišč ostane odprto dlje? Zanimiv je tudi obraten primer. Predstavljajmo si, da bi morali na enem od ljubljanskih volišč zaradi izlitja vode začasno prekiniti glasovanje in bi pristojna volilna komisija posledično podaljšala glasovanje do 20. ure. Bi morali tudi na vseh drugih voliščih v Ljubljani čakati dodatno uro, preden bi lahko odprli volilne skrinjice?

Volilna skrinjica FOTO: dokumentacija Dela

Ne. Zakon v 84. členu določa, da volilni odbor takoj po končanem glasovanju začne ugotavljati izid glasovanja. Na vseh drugih ljubljanskih voliščih bi torej lahko že ob 19. uri odprli volilne skrinjice, prešteli glasovnice in rezultate posredovali občinski volilni komisiji.

Drugo vprašanje je javna objava teh rezultatov. Zakonodaja namreč ne ureja izrecno vseh vidikov takšnega hipotetičnega primera. Z vidika varovanja svobodne volilne odločitve bi bilo smiselno z javno objavo ljubljanskih rezultatov počakati do zaprtja zadnjega volišča v prestolnici, saj bi že znani delni izidi lahko vplivali na odločitev volivcev, ki bi še imeli možnost oddati svoj glas.

Konec glasovanja, začetek štetja glasovnic in javna objava volilnih rezultatov torej niso nujno časovno usklajeni.