Volilni sistem in uvrščanje določata, koliko bo poslank

Večina strank, ki se potegujejo za vstop v državni zbor, ima na svojih listah več od zakonsko zahtevane 35-odstotne minimalne zastopanosti vsakega spola, kar se v praksi prevaja v »ženske kvote«, saj se, kot je poudarila Sonja Lokar, predsednica Ženskega lobija Slovenije, še ni zgodilo obratno, torej da bi preštevali, ali je na listi dovolj moških, a zaradi našega nepredvidljivega volilnega sistema to ne pomeni, da bo na koncu v parlamentu mesto dobil tak delež žensk. Le malo strank pa v svojih programih obravnava vprašanje spola.

Tako ravnanje strank kot sistemske ovire vplivajo na zastopanost žensk, opozarja Sonja Lokar. »Največja ovira ni dejstvo, da je 35-odstotna obvezna kvota razmeroma nizka, ampak razvrščanje v izvoljive ali neizvoljive okraje, pri čemer so samo velike in stabilne stranke v poziciji, da to dokaj zanesljivo lahko napovejo. Vse manjše in tiste, ki še niso dovolj dolgo na političnem parketu, pa ne, zato imamo torej tombolo. Tudi če se odločijo za pravično razporeditev med ženske in moške v okrajih, kjer ocenjujejo, da bo boljši rezultat, ne vedo, kaj bo,« pravi.