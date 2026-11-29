V Ljubljani je dosedanji župan Zoran Janković, kot kaže po neuradnih izidih, (presenetljivo) doživel poraz. Premagal ga je koordinator Levice Luka Mesec. Tokrat je v Jankovićev štab prišel tudi vodja Gibanja Svoboda Robert Golob.
Na obrazu dosedanjega župana je bilo med čakanjem na volilne rezultate opaziti rahlo nejevoljo.
Luka Mesec v objem Asti Vrečko in Nataši Sukič. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec v objem Asti Vrečko in Nataši Sukič. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec v svojem štabu. FOTO: K. G.
Luka Mesec praznuje zmago. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec je nazdravil. FOTO: Voranc Vogel
Janković v Ljubljani razglasil poraz. FOTO: Matej Družnik
2. krog štab Zorana Jankovića FOTO: Matej Družnik
Zoran Janković. FOTO: Foto Matej Družnik
Robert Golob ob prihodu v Jankovićev štab. FOTO: Matej Družnik
Zoran in Mija Janković. FOTO: Foto Matej Družnik
Luka Mesec in Asta Vrečko. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec. FOTO: Voranc Vogel
Luka Mesec. FOTO: K. G.
Štab Luke Mesca. FOTO: K. G.
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