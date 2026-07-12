Volišča v Ljubljani odprta; kako se bodo meščani izrekli o novem parkirnem redu?

Ljubljančani na današnjem referendumu odločajo o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce. Mestni svet je sicer odlok umaknil, a je umik po prepričanju pobudnikov referenduma pravno sporen. Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala.

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Ob 7. uri se je v Ljubljani za 12 ur odprlo 257 volišč. Volilnih upravičencev je 227.324, na predčasnem glasovanju, ki je potekalo od torka do četrtka, je glas po podatkih občinske volilne komisije oddalo 4600 ljudi. Za primerjavo – predčasnega glasovanja pred lokalnimi volitvami leta 2022 se je udeležilo 7000 volivcev.

Referendumsko vprašanje se glasi: Ali ste za to, da se uveljavi 4. člen odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja v območjih sosesk (15.a, 15.b in 15.c člen), ki ga je Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejel na seji dne 23. 3. 2026?

Če bi novela odloka o parkiranju veljala, bi to pomenilo, da bi morali stanovalci odšteti 60 evrov za prvo letno parkirno dovolilnico, 120 evrov za drugo in 240 evrov za tretjo. Parkiranje za obiskovalce bi se obračunavalo po tarifi cone 3, kar pomeni 0,70 evra na uro, enotna nočna tarifa za parkiranje pa bi znašala dva evra.

To je tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. V Civilni iniciativi za Ljubljano so jih s pomočjo somišljenikov zbrali nekaj več kot 14.000. Čeprav je Mestna občina Ljubljana odlok umaknila, so v civilni iniciativi pri referendumu vztrajali, saj je bil umik po njihovem prepričanju pravno sporen.

Ljubljanska občina v kampanji ni sodelovala, župan Zoran Janković pa je vztrajal, da bodo volivci glasovali o odloku, ki ne obstaja. Referenduma, ki bo mestno blagajno obremenil za skoraj milijon evrov, se ne namerava udeležiti.

Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi bo odlok zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti odloku glasuje najmanj petina vseh volivcev oziroma okoli 45.500.