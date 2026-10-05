Brazilski klan Bolsonaro z botrom Trumpom v prednosti

Ko so v Braziliji prešteli glasove nedeljskih volitev, so hitro ugotovili, da so zadnji ameriški pritiski z najvišjimi carinami med vsemi državami, ki se jih je lotil Donald Trump, prispevali morda odločilne odstotke za poraz predsednika Lule in zmago klana Bolsonaro, predvsem pa njegovega velikega botra, ki na brazilskih volitvah bije boj za popoln nadzor nad celotno Latinsko Ameriko. Mladi Bolsonaro, sin zaprtega nekdanjega predsednika Jairja, je v prvem krogu dobil 47 odstotkov, 80-letni Lula pa 45. Volilna udeležba je bila 78-odstotna. Prvi krog brazilskih predsedniških volitev je pripadel Flaviu Bolsonaru. Za tesno zmago Bolsonara je zaslužen tudi Donald Trump. Lula da Silva bo poskušal zmagati v drugem krogu 25. oktobra. Pred prvim krogom predsedniških volitev so javnomnenjske ...