Cena kokaina se je prepolovila, narko podmornic ne potapljajo več

Močan padec cene kokaina sili narkokartle, da ponovno uporabljajo tako imenovane narko-podmornice, ki so jih prej po enkratni poti iz Južne Amerike v Evropo namenoma potapljali. Kot je za britanski Guardian povedal Alberto Morales, vodja centralne enote španske policije za narkotike, so se razmere na trgu tako spremenile, da se enosmerne plovbe preprosto ne izplačajo več.

Cena kokaina je zaradi prekomerne proizvodnje v zadnjih letih strmoglavila, veleprodajna cena se je prepolovila na okoli 15.000 evrov za kilogram. Čeprav izdelava polpotopnih plovil stane približno 600.000 evrov, so jih karteli prej brez pomislekov potapljali v tako imenovanem »pokopališču narko-podmornic« med Azori in Kanarskimi otoki, saj so prevažale več ton droge, dobički pa so bili izjemni. Danes pa organizacije tovor razložijo, na odprtem morju organizirajo točilne postaje za gorivo in se z istimi plovili vračajo v Južno Ameriko, da opravijo več poti.

FOTO: Reuters

V evropskih vodah so narko-podmornice prvič zaznali leta 2006 v Galiciji. Od takrat je španska policija zaznala ali zasegla 10 takšnih plovil, dejansko število pa je po ocenah precej višje, saj ima Španija okoli 8.000 kilometrov obale. Policija opaža porast uporabe polpotopnih plovil v zadnjih dveh letih in hkrati upad tihotapljenja s jadrnicami. Kot navaja Guardian so najpogosteje v uporabi trgovske ladje in narko-podmornice, ki omogočajo prevoze vse leto.

Španski organi so lani zasegli 123 ton kokaina (leta 2023 118 ton, leta 2022 pa 58 ton). Septembra letos so v Galiciji aretirali 14 ljudi in zasegli 3,65 tone kokaina, ki naj bi ga pripeljala narko-podmornica.

Poleg tega policija beleži tudi nagel porast laboratorijev za sintetične droge v Španiji. V zadnjih dveh letih so jih razkrili več kot v prejšnjih 18 letih skupaj. Leta 2023 sta bila zaprta dva laboratorija, leta 2024 šest, letos že trije. Zasegi vključujejo več kot pet ton MDMA, 450 kilogramov amfetamina in 27 kilogramov metamfetamina. Čeprav je bila proizvodnja tradicionalno skoncentrirana na Nizozemskem, se zaradi prostorskih in logističnih razlogov širi v Španijo, Francijo in Nemčijo, pogosto v redko poseljena podeželska območja, kjer kriminalne združbe za nadzor uporabljajo tudi dronе.