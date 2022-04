Golob o dohodkih: Nič od tega danes ni novega

Odločbe o odmeri dohodnine predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob sicer ni pokazal, kar je utemeljil z besedami, saj so na njej tudi podatki o njegovi družini in otrocih. Pokazal pa je izpis finančne uprave o dohodkih v letu 2020 in izsek iz pogodbe o delovnem razmerju. V njej je navedeno, da mu je kot predsedniku uprave Gen-I pripadlo plačilo 11.950 evrov bruto na mesec, poleg tega pa je bil deležen še nagrad za uspešnost.

Davčni izpis za leto 2020, ki ga je – kot je pojasnil – Golob pridobil od finančne uprave konec lanskega leta, kaže, da je imel v tem letu za 433 tisoč evrov obdavčljivih dohodkov.

V izračunu, ki so ga že posredovali v odgovor nekaterim medijem, pa so v Gibanju Svoboda navedli, da je Golobova plača na položaju predsednika uprave Gen-I v letu 2020 znašala 438 tisoč evrov bruto oziroma 214 tisoč evrov neto. Razlike med zneskoma iz davčnega izpisa in njihovim izračunom, okoli pet tisoč evrov, pa se po Golobovih besedah nanaša na odvedeno akontacijo dohodnine.

»Vsi moji prihodki v letu 2020 se popolnoma ujemajo ne samo s pogodbo, popolnoma se ujemajo z vsemi podatki, ki so bili že razkriti. Nič od tega danes ni novega. Če ste pričakovali, da sem kaj skrival, so vas zavedli. Nisem. Ker tega ne skrivam že 15 let in tudi danes ne bom začel. Dokumente boste dobili in boste lahko z njimi prosto razpolagali,« je še povedal Golob, ki je še dodal, da ne bo dovolil, da mu policijski minister diktira, katere podatke mora dati medijem ali komurkoli drugemu. Verjamem, da živimo v demokratični državi, v kateri velja pravo in verjamem, da ne živimo v policijski državi, je še navedel.

Na vprašanje, zakaj je čakal tako dolgo, pa je predsednik Gibanja Svobode odgovoril, da je želel, da se pokaže absurd, kako lahko minister za notranje zadeve skupaj s kao »neodvisnim« medijem diktira politični konkurenci, katere vse osebne podatke, naj razkriva in da je želel slišati kaj mislijo, da bodo našli. »Njihova domišljija je žal neskončna,« je dejal.

Golob je kasneje v odgovoru na novinarsko vprašanje dejal še, da je pripravljen razkriti tudi odmero dohodnine pod pogojem, da so zakriti podatki otrok.