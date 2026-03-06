Kakšno davčno politiko predlagajo politične stranke

Sodeč po napovedih političnih strank, bodo neto plače v prihodnjem mandatu višje, ne glede na to, kdo bo na oblasti. Da v prihodnjem mandatu načrtujejo davčno razbremenitev dela, so namreč odgovorile prav vse vprašane stranke. A čeprav je obremenitev dela težava, ki ni od včeraj, do zdaj slovenske vlade tega oreha na javnofinančno vzdržen način še niso strle. Zato smo jih vprašali, kako bi zaprli ustvarjeno javnofinančno luknjo, ali podpirajo nepremičninski davek in katere davčne ukrepe še predlagajo.