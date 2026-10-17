Napad na tankerja v Perzijskem zalivu, eden gori v Hormuški ožini

Blizu obale Savdske Arabije v Perzijskem zalivu, več sto kilometrov daleč od Hormuške ožine, je neznan izstrelek sinoči zadel en tanker, še en tanker pa raketa, je danes sporočila britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO). V Hormuški ožini naj bi medtem gorel tanker, ki je naletel na morsko mino, so sporočili iz Teherana.

Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je »supertanker z več kot dvema milijonoma sodov surove nafte kršil pravila in skušal nezakonito prečkati Hormuško ožino, ko je naletel na morsko mino, kar je povzročilo eksplozijo in silovit požar«. Lokacije niso navedli, po njihovih navedbah pa naj bi plovilo, ki je izklopilo vse svoje sisteme za sledenje, v petek zvečer skušalo nezakonito prečkati ožino ob pomoči ameriške vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Objavili so tudi videoposnetek tankerja v plamenih.

Britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO) je medtem sporočila, da je neznan izstrelek v petek zadel tanker v Perzijskem zalivu, 68 navtičnih milj od obale savdskega mesta Džubail. Posadko so evakuirali in je na varnem.

Druga agencija za varnost pomorskega prometa Vanguard je sporočila, da gre za tanker Safeen Principal, ki je prevažal surovo nafto in plul pod zastavo Marshallovega otočja. V strojnici je izbruhnil požar, zato je tanker izgubil pogon.

Agencija UKMTO je kasneje sporočila, da je drug tanker na istem območju v petek zadela granata in da je posadka na varnem. Kapitan je nato povedal, da je tanker zadela raketa, ki so jo izstrelili z manjšega plovila, in da je poškodovan zadnji del ladje.

Iranske oborožene sile so v zadnjih dneh okrepile napade na ladijski promet v Hormuški ožini. Pri tem običajno napadajo tankerje in tovorne ladje, ki plujejo po južni poti v bližini omanske obale. Ameriška mornarica tam že več mesecev spremlja trgovske ladje, da bi ponovno omogočila trgovanje z nafto in utekočinjenim plinom. Iran to pot obravnava kot nezakonito in zahteva prehod ob iranski obali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.