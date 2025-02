Pravica zmagovalcev

Bližnjevzhodnega gordijskega vozla, zavozlanega že vse od ustanovitve Izraela in njegove prve zmage nad arabskimi napadalci leta 1948, po mnenju mnogih ni mogoče presekati brez samostojne Palestine. Ameriški in izraelski konservativci, katerih vrhovna predstavnika Donald Trump in Benjamin Netanjahu sta se včeraj srečala v Washingtonu, pa Palestince zaradi pajdašenja Hamasa z iranskimi ajatolami ponovno vidijo na napačni strani zgodovine. Mnogi prebivalci Gaze so celo ploskali vdoru teroristov v Izrael 7. oktobra 2023, a sledilo je izraelsko krvavo maščevanje z opustošenjem in na desettisoče mrtvih.

Po prepričanju zmagovalcev bodo morali vzeti, kar jim bo ponujeno, pa čeprav to najverjetneje ne bo še ena divja zamisel predsednika Trumpa o ameriškem lastništvu Gaze za njeno ponovno izgradnjo ter izselitvijo tamkajšnjih prebivalcev v sosednje države. Izraelski zmagovalci v vojni proti Hamasu, libanonskem Hezbolahu in Iranu pa bodo nedvomno diktirali tudi prihodnjo palestinsko usodo. Tudi med uresničevanjem zadnjega premirja Netanjahu ne odstopa od dokončnega vojaškega obračuna s palestinsko vejo Muslimanskih bratov.

Tako kot Trump pa si prizadeva za normalizacijo odnosov s Savdsko Arabijo, a princ Mohamed bin Salman zahteva palestinsko državo. Po nekaterih poročilih predvsem zaradi svojega prebivalstva, ne pa zaradi lastnih prepričanj, zato je morda tudi tu še možnost za Trumpovo »umetnost barantanja«, s katero je že pretresel druge dele sveta. Na Bližnjem vzhodu se, paradoksalno, nakazuje vsaj delno vračanje miru, če ne bo predsednik s svojimi najbolj divjimi predlogi izgubil vse kredibilnosti. »Pax americana« bo, tudi tu z roko v roki z Izraelom in Savdsko Arabijo, poskušal vplivati še na sirsko soseščino po padcu režima Bašarja al Asada.

Trump hoče mir že zato, da bi lahko pozornost preusmeril na domače politične gospodarske programe, med njimi tudi na prelevitev ZDA v svetovno energetsko supersilo. Že s tem bi zmanjšal eksplozivnost bližnjevzhodnega soda smodnika. To pa bo mogoče le, če se Iranu ne bo posrečilo dokončati jedrske bombe, ki bi v trenutku spremenila strateška razmerja na območju. Pričakovati je, da tega ne bo dovolil niti Izrael, ki je islamski diktaturi že uničil zračno obrambo, niti Savdska Arabija, ki skupaj z drugimi arabskimi državami upa na daljnosežno varnostno, gospodarsko in tehnološko povezovanje z ZDA.

Palestincem pa se morda obeta le ozemeljsko okrnjena ponudba države z gospodarskimi korenčki iz ​Trumpovega prvega mandata - če ne bodo sprejeli milo rečeno nenavadne predsednikove ponudbe za izgradnjo Gaze v »svetovljansko« bližnjevzhodno Riviero. Trumpove besede so kot bomba odjeknile celo v vsega hudega vajenem Levantu.