Različni pogledi na kulturno politiko

Zanimalo nas je, kaj so največji izzivi v kulturi in kako se jih lotiti.

Kultura tudi med predvolilnim bojem ne sodi med najbolj vroče teme, čeprav se je sektor že večkrat znašel v osrednji vlogi poligona za kulturni boj. Priznavanje kulture kot narodnega veziva ter izpostavljanje pomena slovenskega jezika in vloge medijev se pogosto premlevata v javnih razpravah, rešitve in vizija razvoja pa redkeje. Zanimivo in proti pričakovanju je, da s konkretnimi programskimi potezami na področju kulture ne postrežeta največji stranki Gibanje Svoboda in Slovenska demokratska stranka, ampak ima najbolj izostreno vizijo trojček Levica in Vesna, Socialni demokrati ter Demokrati Anžeta Logarja. Nekje vmes najdemo skupno listo NSi, SLS in Fokusa. Poleg običajnih floskul o pomenu medijev in jezika za delovanje demokracije so se v programu večine pojavili slovenski film, vse ...