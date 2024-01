Ron DeSantis izstopa iz predsedniške tekme

Floridski guverner Ron DeSantis, ki se je predstavljal za boljšega Donalda Trumpa, se poslavlja iz tekme za republikanskega izzivalca demokratskega predsednika Joeja Bidna na novembrskih volitvah. Republikanski volivci očitno hočejo original in v igri proti prejšnjemu predsedniku ostaja le še nekdanja veleposlanica pri OZN in prav tako nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley. Zdaj jo morda čaka podvojeni bes privržencev v ameriški republikanski stranki prevladujočega gibanja »naredimo Ameriko spet veliko«.

45.-letni nekdanji vojak in kongresnik DeSantis je na začetku mislil, da ima vse za uspešno predsedniško kandidaturo: poleg družine z ljubkimi majhnimi otroki in ženo nekdanjo televizijsko novinarko sloves enega najuspešnejših republikanskih guvernerjev. In res je še v petek v New Hampshiru, kamor se po Iowi seli republikanska predsedniška tema, našteval svoje uspehe za konservativni pogled na svet: kljub nasprotovanju učiteljskih sindikatov je uveljavil pravico vsakega učenca do izbire šole, pa naj gre za javno ali zasebno, odstavil je tožilca pod vplivom levičarskega milijarderja Georgea Sorosa in kriminala v njegovi zvezni državi je najmanj v petdesetih letih, korporacijo Disney in učitelje so prisilili k spoštovanju prepovedi seksualizacije otrok v prvih dveh razredih osnovne šole.

Nekdanja ameriška veleposlanica pri OZN Nikki Haley računa na bolj sredinske volivce. Foto Joe Raedle Getty Images Via Afp

Med pandemijo covida-19 je guverner DeSantis pokazal alternativo zveznemu zdravstvenemu funkcionarju Anthonyju Fauciju, ki je zahteval po floridskih izkušnjah neučinkovite in za otroke škodljive karantene, poskrbel je za volilno integriteto z osebnimi izkaznicami za volivce ter štetjem glasovnic še isti večer. Kitajski je prepovedal kupovati floridsko zemljo, s proračunom, ki je polovico newyorškega, se ponaša z boljšimi vladnimi uslugami, cestami in šolami, in Newyorčani se množično selijo na jug. Tudi republikance v Washingtonu obtožuje, da ne dosegajo nobenih uspehov, saj so pravkar soglašali z demokrati o povečanju velike državne potrošnje ter s tem tudi za še večja sredstva za nezakonite migrante. »Nisem še slišal za republikanskega volivca, ki bi si želel tega,« je poudarjal v Nashui. »Hočejo zaprtje meja in deportiranje migrantov nazaj v njihove države.«

DeSantis je med republikanci res veljal za konservativnega junaka, dokler se ni prekršil s kampanjo proti Donaldu Trumpu in za mnoge postal le še dvolični DeSanctimonious, kot ga zmerja ta. Prejšnji predsednik je za večino republikanskih volivcev edina garancija za končanje gospodarskih in družbenih ekstremov pod sedanjim demokratskim predsednikom Bidnom. Ljudje v dolgih vrstah čakajo na udeležbo na predvolilnih mitingih 77-letnika z Mar-a-Laga in požirajo vsako njegovo besedo.

Donald Trump je zmagal v Iowi in mu napovedujejo tudi prevlado v New Hampshiru. Foto Mike Segar/Reuters

Po DeSantisovemu izstopu v tekmi za republikansko predsedniško imenovanje ostaja le še 51-letna nekdanja veleposlanica pri OZN Nikki Haley, ki računa na bolj sredinske volivce ter vse druge, ki so nezadovoljni s kaosom, »ki upravičeno ali ne povsod spremlja Trumpa«. Prvi spopad samo med njima bo že v torek v New Hampshiru, preden se bo preselil v njeno domačo Južno Karolino. V tej se republikanski politiki in volivci ta čas množično izrekajo za Trumpa, Nikki Haley pa za začetek upa na politično ponosno neodvisne državljane New Hampshira.

Trumpu zvesti republikanci ji očitajo podporo demokratov, ki se za to priložnost prijavljajo kot neodvisni ali republikanci, nekdanja veleposlanica pa morda tudi še ni vajena političnega vitriola ameriških predvolilnih tekem. S svojih zborovanj je pravkar izgnala novinarja, ki sta pisala o njenih domnevnih izvenzakonskih aferah v guvernerskem obdobju, DeSantis pa jo je obtožil, da je »prepakirana oblika pogretega korporativizma« in svojim privržencem priporočil, naj volijo Trumpa.