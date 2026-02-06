Trump delil rasistični video z Obamovima kot opicama

V ameriškem in širšem tisku odmeva delitev videa na družbenih omrežjih, ki si ga je privoščil Donald Trump. Gre za video z rasističnim prizorom, v katerem sta Barack in Michelle Obama prikazana kot opici. Video vsebuje trditev o o volilni prevari na predsedniških volitvah leta 2020, zvočno ozadje je pesem The Lion Sleeps Tonight.

Kot navaja BBC, je nova Trumpova poteza naletela na ostre besede tudi v njegovi stranki. Temnopolti republikanski senator Tim Scott je predsednika pozval, naj objavo odstrani. Označil jo je za »najbolj rasistično stvar, ki sem jo videl iz te Bele hiše«.

Bela hiša pa je prizor branila kot »spletni mem videoposnetek« in kritike pozvala, naj »prenehajo z lažnim ogorčenjem«.

Prizor sicer spominja na rasistične karikature, ki primerjajo temnopolte ljudi z opicami, očitno pa je vzet iz objave na omrežju X, ki jo je oktobra delil konservativni ustvarjalec memov Xerias.

Ta videoposnetek prikazuje tudi več drugih vidnih demokratov kot živali, vključno z newyorško predstavnico Alexandro Ocasio-Cortez, newyorškim županom Zohranom Mamdanijem in nekdanjo državno sekretarko Hillary Clinton.

Trumpov predhodnik Joe Biden je bil prav tako prikazan kot opica, ki je banano.

»Gnusno vedenje predsednika,« je pisarna kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma zapisala na omrežju X. »Vsak posamezen republikanec mora to obsoditi. Zdaj.«

FOTO: © Pool New/Reuters

Ben Rhodes, nekdanji namestnik svetovalca za nacionalno varnost za strateško komuniciranje v Obamini Beli hiši, je dejal: »Naj Trumpa in njegove rasistične privržence preganja dejstvo, da bodo prihodnji Američani Obamo cenili kot priljubljeno osebnost, medtem ko bodo njega preučevali kot madež na naši državi.«

V izjavi, poslani BBC-ju, je tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt povedala, da je prizor iz »spletnega mem videoposnetka, ki prikazuje predsednika Trumpa kot kralja džungle in demokrate kot like iz Levjega kralja«.

»Prosim, prenehajte z lažnim ogorčenjem in poročajte danes o nečem, kar dejansko zanima ameriško javnost,« je dodala. Podobno je odgovorila tudi Politicu.