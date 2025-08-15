  • Delo d.o.o.
    Volitve 2022

    Trump: Ne bom se pogajal za Ukrajino

    Trump je že na poti na Aljasko. Med letom je dejal, da so ZDA odprte za pogovore o varnostnih jamstvih.
    Trump pravi, da si ne prizadeva končati vojne v Ukrajini zato, da bi izboljšal svoje življenje. »Ne počnem tega zaradi svojega zdravja. Prav? Ne potrebujem tega,« je dejal novinarjem na krovu Air Force One na poti v Anchorage na vrh. FOTO: Reuters
    Galerija
    Trump pravi, da si ne prizadeva končati vojne v Ukrajini zato, da bi izboljšal svoje življenje. »Ne počnem tega zaradi svojega zdravja. Prav? Ne potrebujem tega,« je dejal novinarjem na krovu Air Force One na poti v Anchorage na vrh. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    15. 8. 2025 | 14:48
    15. 8. 2025 | 15:04
    A+A-

    Ob 21.30 po srednjeevropskem času se bo v Anchorageu na Aljaski začelo dolgo napovedovano srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Glavna tema bo vojna v Ukrajini, pri čemer Trump ne izključuje možnosti nadaljnjega trilateralnega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

    Aljaska, ki jo je ZDA pred 150 leti kupila od Rusije, ima simbolen in strateški pomen. Vrh poteka ob zaostrenih razmerah na fronti in intenzivnih diplomatskih pobudah. Pred srečanjem so v Anchorageu potekali protesti v podporo Ukrajini. Putin se je na poti ustavil v Magadanu, znanem po nekdanjih gulagih, in nato poletel proti Aljaski.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Pred srečanjem na Aljaski

    Ukrajinski poslanec: Putin noče ustaviti vojne, njegov cilj je uničiti Ukrajino

    Trump je dejal, da je 75-odstotno prepričan, da bo vrh uspešen. Pred vrhom so se v Anchorageu zbrali protestniki v podporo Ukrajini.
    15. 8. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pred zgodovinskim srečanjem

    Zakaj bo zgodovinski vrh Trump–Putin potekal prav na Aljaski

    Svojo najsevernejšo zvezno državo so Združene države Amerike pred 150 leti kupile od Rusije za 7,2 milijona dolarjev.
    13. 8. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Kaj srečanje Trumpa in Putina lahko prinese Ukrajini, Evropi in svetu?

    Malo verjetno je, da bodo z Aljaske prišle dobre novice. Bližnjic do rešitve ni, menita dr. Matjaž Nahtigal in dr. Klemen Grošelj.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zakon o zaščiti živali

    Visoke kazni za pse brez povodca in nečipirane mačke

    Lastnikom psov in mačk ob neupoštevanju predpisov grozi celo do 1200 evrov globe. Kdo vse izvaja nadzor?
    Manja Pušnik 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Koronavirusni denar

    Sredstva EU porabili za jahte, drage avtomobile in svingerski klub

    Milijoni evrov, namenjeni pomoči po pandemiji, so na Poljskem financirali luksuz in sprožili politični škandal, vlada pa obljublja preiskavo.
    12. 8. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nakupi orožja

    Zavezniki v opomin Trumpu grozijo z opustitvijo nakupov F-35

    Države znova preučujejo nakupe ameriškega orožja, kar je eno najodločnejših nasprotovanj Trumpovim carinam doslej.
    14. 8. 2025 | 16:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Srbija

    Protestniki napolnili ulice, režim pokazal nasilno plat

    Nasilje režimskih lojalistov med sinočnjimi uličnimi protesti v Srbiji je bilo poskus sprožiti državljansko vojno, ocenjujejo vodje študentskih upornikov.
    Novica Mihajlović 14. 8. 2025 | 07:40
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje 2025

    Z digitalizacijo do dostopa do podatkov ob pravem času

    Sodobne tehnologije pomagajo tudi pri zniževanju stroškov zdravljenja, racionalnejši porabi virov in poudarjanju preventive.
    Marjana Kristan Fazarinc 13. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Sobotna priloga
    Novi svetovni red

    Teheran, Jalta, Potsdam: Bo stari kontinent še sedel za mizo velesil?

    Svet se vrača v čase, ko so o ključnih vprašanjih odločale trojke. Trojke voditeljev najmočnejših držav.
    Ali Žerdin 15. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija  |  Volitve 2022
    Vrh na Aljaski

         V živo: Trump: Ne bom se pogajal za Ukrajino

    Trump je že na poti na Aljasko. Med letom je dejal, da so ZDA odprte za pogovore o varnostnih jamstvih.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Prvi mož švicarskih smučarjev postal izvršni direktor FIS

    Urs Lehmann je novi izvršni direktor Mednarodne smučarske in deskarske zveze, kjer bo deloval pod predsednikom Johanom Eliaschom.
    15. 8. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Kampl na izhodnih vratih?

    Nemci so v svoje vrste pripeljali novega napadalca, Kevin Kampl pa medtem izgublja status v prvi ekipi Leipziga.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Požar med Dekani in Škofijami

    Mladostniki zakurili na prostem in povzročili požar, dve osebi v bolnišnici

    Na območju 4000 evrov kvadratnih metrov so pogoreli podrastje, hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka. Škode za 10.000 evrov.
    15. 8. 2025 | 13:03
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Zimski športi

    Prvi mož švicarskih smučarjev postal izvršni direktor FIS

    Urs Lehmann je novi izvršni direktor Mednarodne smučarske in deskarske zveze, kjer bo deloval pod predsednikom Johanom Eliaschom.
    15. 8. 2025 | 14:07
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Leipzig našel zamenjavo za Šeška, Kampl na izhodnih vratih?

    Nemci so v svoje vrste pripeljali novega napadalca, Kevin Kampl pa medtem izgublja status v prvi ekipi Leipziga.
    Matic Rupnik 15. 8. 2025 | 13:24
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Požar med Dekani in Škofijami

    Mladostniki zakurili na prostem in povzročili požar, dve osebi v bolnišnici

    Na območju 4000 evrov kvadratnih metrov so pogoreli podrastje, hrastov gozd, čebelji panj, nekaj oljk, rastlinjak in baraka. Škode za 10.000 evrov.
    15. 8. 2025 | 13:03
    Preberite več
