Trump: Ne bom se pogajal za Ukrajino

Ob 21.30 po srednjeevropskem času se bo v Anchorageu na Aljaski začelo dolgo napovedovano srečanje ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ruskega predsednika Vladimirja Putina. Glavna tema bo vojna v Ukrajini, pri čemer Trump ne izključuje možnosti nadaljnjega trilateralnega srečanja z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.

Aljaska, ki jo je ZDA pred 150 leti kupila od Rusije, ima simbolen in strateški pomen. Vrh poteka ob zaostrenih razmerah na fronti in intenzivnih diplomatskih pobudah. Pred srečanjem so v Anchorageu potekali protesti v podporo Ukrajini. Putin se je na poti ustavil v Magadanu, znanem po nekdanjih gulagih, in nato poletel proti Aljaski.