Tudi upravno sodišče zavrnilo Patrika Grebla

Upravno sodišče je zavrnilo vse pritožbe Liste Zavedno Koper in njenega županskega kandidata Patrika Grebla zoper odločitev koprske občinske volilne komisije, ki je kandidature izločilo. Kot so sporočili iz stranke, bodo sodbo preučili, o nadaljnjih aktivnostih pa javnost v naslednjih dneh obvestili na novinarski konferenci.

Iz Liste Zavedno Koper, ki so jo ustanovili pred lokalnimi volitvami, so sporočili, da so danes popoldne prejeli odločitev novogoriškega upravnega sodišča, ki je zavrnilo vseh njihovih 13 pritožb na odločitev volilne komisije mestne občine Koper.

Predsednik komisije Miloš Senčur je v petek pojasnil, da so strankine kandidate izločili, ker niso bili določeni s tajnim glasovanjem, kot zahteva zakon. V Listi Zavedno Koper so zatrdili, da je glasovanje bilo tajno in napovedali, da bodo to na upravnem sodišču dokazali z glasovnicami.

Pred štirimi leti je v Kopru slavil štab Aleša Bržana. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Stranko so ustanovili posamezniki, ki so v Kopru uveljavljeni na različnih področjih, predvsem v kulturi in šolstvu. Na vrhu seznama kandidatov za občinski svet Greblu sledita direktorica Gledališča Koper Katja Pegan in direktor Znanstveno-raziskovalnega središča Koper Rado Pišot. Med kandidati so še nekdanji minister za zdravje Dorjan Marušič, nekdanji generalni direktor Radiotelevizije Slovenija Marko Filli, nekdanji izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank Dimitrij Piciga in pevka Tinkara Kovač.

V Kopru je tako županskih kandidatov šest. LAB in Gibanje Svoboda predlagata aktualnega župana Aleša Bržana, ki ga podpira še stranka Oljka. Za stranko Zaupanje kandidira Peter Bolčič, za SDS Igor Colja, za Levico Alan Medveš, za stranko Koper je naš Boris Popovič in za SD Jadranka Šturm Kocjan.