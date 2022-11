V najmlajši slovenski občini se bodo za župana potegovali trije kandidati – sedanji župan Gregor Strmčnik (Darij Dujmović in skupina volivcev), ki se želi podati še v tretji mandat, Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije (Gibanje Svoboda), in odvetnica Maja Prodan Jurič (Silvan Benčič in skupina volivcev).

Na lokalnih volitvah bo nastopilo pet list – poleg treh, ki jih zastopajo županski kandidati, še NSi in SDS. Na listi zadnje je tudi Božo Predalič, nekdanji generalni sekretar vlade in državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve v času vlade Janeza Janše).

Nastanku ankaranske občine pred malo manj kot desetimi leti je botrovalo nestrinjanje prebivalcev s prostorsko politiko nekdanje koprske občinske uprave o graditvi turistično-apartmajskih naselij. Nova občina je prva v Istri, ki je sprejela občinski prostorski načrt (konec leta 2020) ter se sistematično lotila načrtovanja novega krajevnega središča in preureditve obale. Že pred tem so območje Debelega rtiča razglasili za krajinski park. Na začetku leta so postavili leseno konstrukcijo mostovža, ki kot pešpot povezuje obalo Sv. Katarine s slanim travnikom in potjo, ki vodi do središča kraja.

Občina je ustanovila medgeneracijsko središče in podelila mesečno štipendijo vsem dijakom in študentom. Ta mesec se začenja gradnja pokopališča, ki ga Ankarančani že zelo dolgo čakajo (naložba, vredna malo manj kot štiri milijone evrov).

Med pomembnejšimi cilji, ki so pred Ankaranom, je dogovor in razdelitev oziroma zamenjava zemljišč z državo in koprsko občino (v delitveni bilanci nekdanje skupne občine). Po besedah županske kandidatke Brede Krašna pa se občinski načrti izvajajo prepočasi in kot primer navede urejanje mandrača, športnega parka Sv. Katarina in plaže na Debelem rtiču.