Ameriški senator Lindsey Graham je med nedavnim obiskom v Sloveniji kolegu Juretu Koscu ocenil, da je ob ruskem oživljanju imperija Sovjetske zveze priporočljivo branje Hitlerjeve knjige ter Slovenijo pohvalil, da je del rešitve. Po vrnitvi domov v ZDA pa je izvedel, da je velika porota priporočila obtožnico tudi proti njemu zaradi suma zarote za spreobrnitev volitev. Republikanec iz Južne Karoline je obtožbe primerjal s Pandorino skrinjico.

Glavni obtoženec zaradi domnevne zarote za spreobračanje rezultatov zadnjih predsedniških volitev v Georgiji je prejšnji republikanski predsednik Donald Trump, ki mu samo pri tem grozi dvajset let zapora, še veliko več zaradi drugih obtožnic v prestolnici Washington, Floridi in New Yorku. Tožilka okraja Fulton Fani Willis je kazensko obtožila tudi osemnajst njegovih sodelavcev in odvetnikov, tamkajšnja velika porota pa ji je priporočala obtožbe še enaindvajsetih ljudi, med njimi senatorja Grahama in nekdanjih senatorskih kolegov kolegov iz Georgie Kelly Loeffler in Davida Perdueja. Priporočala je tudi kazensko obtožnico za prvega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna ter vrsto alternativnih elektorjev z zadnjih predsedniških volitev.

Tožilka georgijskega okraja Fulton Fani Willis. Foto Elijah Nouvelage/Reuters

Ogorčeni nasprotniki vidijo sodno obračunavanje s prvim amandmajem ameriške ustave, ki uzakonja pravico govora in ki so ga obilno uporabljali demokratski politiki v kritiziranju Trumpove zmage leta 2016. Glasna zagovornica teh ukradenih volitev je bila med drugimi neuspešna demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton, ki je celo plačala lažnive preiskave o Trumpovem obisku v Moskvi. Na temelju teh so pri zveznem preiskovalnem uradu FBI sprožili preiskavo proti 45. predsedniku ZDA, nekdanja zunanja ministrica pa se je izvlekla s finančno kaznijo.

Demokrati verjamejo, da je položaj drugačen zaradi Trumpovega pozivanja georgijskega državnega sekretarja, naj najde manjkajoče glasove, pa tudi zaradi vdora njegovih privržencev v kongres med potrjevanjem elektorske zmage demokratskega predsednika Joeja Bidna. A nekdanji predsednik poudarja, da je pozival k mirnim demonstracijam, še naprej pa vztraja pri trditvah o ukradenih volitvah 2020.

Senator Lindsey Graham je povedal, da je imel kot perdsednik senatnega pravosodnega odbora dolžnost preverjati takšne trditve, po njegovem gre za kriminaliziranje opravljanja ustavne dolžnosti. 68-letni republikanec v pozivanju k obtožnici proti sebi vidi problem za vso državo: »Odpiramo Pandorino skrinjico!«