Arsenovič bo, kot kaže, dobil nov mandat

V prvem krogu županskih volitev v Mariboru je aktualni župan Saša Arsenovič prejel 36 odstotkov glasov, Franc Kangler pa 25 odstotkov. Arsenoviču se nasmiha nov mandat. Po dobrih 71 odstotkih preštetih glasov vodi z 62,59 odstotki.

Pred drugim krogom volitev v Mariboru so ankete napovedovale zmago Arsenoviča, ki naj bi ga podpirali skoraj dve tretjini volivcev, vendar je Kangler, ki je tudi tokrat glasoval predčasno, dejal, da ne dvomi v svoj uspeh, saj naj bi bilo »razpoloženje v mestu drugačno, kot pa kažejo javnomnenjske raziskave.« Ob odhodu z volišča je dejal, da bo v primeru zmage »mesto vodil z dialogom in v sodelovanju z mestnim svetom.«

Njegova Nova ljudska stranka (NLS) bo imela v novi sestavi mestnega sveta osem svetnikov, kar je dva manj kot v prejšnjem mandatu. Kangler je kot prioriteto svojega potencialnega županovanja izpostavil pregled finančnega stanja občine in tekočih projektov, ki se morajo čim prej zaključiti. Kanglerja je v drugem krogu volitev podprla SDS, medtem ko je NSi nekoliko presenetljivo izrazila podporo Arsenoviču.

Tega Kangler ni komentiral, se je pa obregnil ob potezo socialdemokratov (SD). »Pred nekaj meseci so Arsenoviča pozivali k odstopu, danes pa ga podpirajo, takšna je slovenska politika," je dejal. Kangler, ki je bil mariborski župan med leti 2006 in 2012, po protestih pa je takrat odstopil s položaja, je še dodal, da bo v primeru volilnega neuspeha ša mestni svetnik.

Saša Arsenovič je svoj glas oddal danes dopoldan. »Decembra se ponavadi pravljice končajo s srečnim koncem,« je bil optimističen na volišču. Volilni dan je preživel v krogu družine, ki mu po njegovih besedah »daje moč, da lažje prenašamo neumnosti sodobnega časa.«

Ob tem je pozval ljudi k udeležbi na volitvah; kot je poudaril razume, da so ljudje, ki že nekaj nedelj prihajajo na volišča, nekoliko naveličani, vendar je pač potrebno oddati svoj glas, saj ni vseeno, kdo bo vodil mesto in kako se bo to razvijalo v prihodnje. Očitno njegov poziv ni posebej zalegel, do 16. ure je prišla na mariborska volišča le slaba četrtina volilnih upravičencev oziroma skoraj štiri odstotne točke manj od slovenskega povprečja.