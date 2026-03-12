Ali mladi volijo enako kot starši?

Kako družina, družba in generacijske izkušnje vplivajo na politična prepričanja mladih ter zakaj otroci pogosto, a ne vedno, volijo podobno kot starši.

Kako se oblikujejo politična mnenja mladih in koliko so povezana s prepričanji njihovih staršev, je eno ključnih vprašanj politične socializacije. Družina ima pri tem precejšnjo težo, a kljub temu proces oblikovanja političnega posameznika ni enopomenski. Nanj vplivajo tudi številni drugi družbeni, generacijski in institucionalni dejavniki. Raziskave kažejo, da politična prepričanja otrok pogosto sledijo političnim prepričanjem staršev. Nekatere raziskave iz ZDA in tudi iz Evrope kažejo na visoko stopnjo ujemanja med starši in otroki – v ZDA se strankarska nagnjenja ujemajo v približno 80 do 90 odstotkih primerov. Družina ima pri oblikovanju političnega mnenja veliko vlogo in je eden izmed najpomembnejših elementov politične socializacije, poudarja dr. Tomaž Deželan, profesor ...