Danes bodo predvidoma znani končni, a še neuradni izidi volitev v DZ, ki so potekale 22. marca. Potem ko so Državna volilna komisija (DVK) in okrajne volilne komisije v ponedeljek preštele še glasovnice iz tujine, naj bi dopoldne predvidoma zadnjič posodobili spletno stran z izidi volitev. Uradni izidi pa bodo znani do 7. aprila.

Glasovom, oddanim na predčasnem glasovanju in na volilno nedeljo, so pred tednom dni že prišteli glasovnice, prispele po pošti iz Slovenije. V ponedeljek pa so volilni organi ugotavljali še izide glasovanja iz tujine, kjer so imeli volivke in volivci možnost glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti.

Izide so ugotavljale DVK in okrajne volilne komisije. Ker so bile nekatere seje sklicane tudi v popoldanskem času, pa so na DVK v ponedeljek dopoldne pojasnili, da morda ta dan še ne bodo vnesli vseh rezultatov v aplikacijo. Zato se bo stran ponovno posodobila danes okoli 10. ure.

Razmerja med strankami se niso spremenile

V ponedeljek so sicer k delnim neuradnim izidom volitev že prišteli 8100 veljavnih glasovnic iz tujine. Te razmerij med strankami niso spremenile. Razlika v številu glasov med Gibanjem Svoboda in SDS se je sicer nekoliko povečala in trenutno znaša 8847 glasov.

Izid volitev bo morala nato uradno potrditi še DVK, ki mora najkasneje do 7. aprila sprejeti zapisnik o izidu volitev v DZ in ga objaviti v uradnem listu.

V SDS so sicer po volitvah vložili ugovore zaradi domnevnih nepravilnosti dela volilnih odborov in komisij. Med drugim so predlagali, da se rezultati 24 posebnih volišč za predčasno glasovanje ne bi šteli v skupni izid glasovanja na volitvah. A so volilne komisije volilnih enot ugovore stranke konec prejšnjega tedna zavrnile.