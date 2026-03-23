Volivci »kaznovali« prestopnike – ti so ostali pred vrati parlamenta

Volivke in volivci niso bili naklonjeni poslankam in poslancem, ki so prestopili iz ene stranke v drugo. Nobenemu od njih se namreč – vsaj po neuradnih rezultatih nedeljskih parlamentarnih volitev – ni uspelo prebiti v državni zbor.

Brez poslanskega stolčka je poleg Anžeta Logarja in Eve Irgl – po letu 2004 se poslavlja od poslanskih klopi – ostala Mojca Šetinc Pašek. Leta 2022 je bila izvoljena kot poslanka Gibanja Svoboda, vendar pa so jo oktobra leto kasneje izključili iz stranke. Septembra lani se je nato priključila skupini Socialnih demokratov.

Mojca Šetinc Pašek FOTO: Leon Vidic

Med »prebežniki« se je leta 2024 znašel tudi tedaj še poslanec SDS Dejan Kaloh, ki pa je po tem, ko ni podpisal izjave o zavezanosti SDS do konca mandata, pristal v zadnji parlamentarni klopi. Oktobra leta 2024 je podobno kot Irglova in Logar izstopil iz Slovenske demokratske stranke in napovedal priključitev Demokratom, kar pa se ni zgodilo. Januarja lani je Kaloh ustanovil stranko Suvereni, vendar so se kandidati v nekaterih volilnih enotah priključili listi stranke Zaupanje.

Kaloh je po razglasitvi neuradnih rezultatov na svojem družbenem omrežju facebook zapisal, da je za Suverene to šele začetek resnega in vztrajnega dela na terenu.

Eva Irgl FOTO: Dejan Javornik

Za precejšen dvig obrvi in razočaranje v stranki Levica je januarja letos poskrbel Matej Tašner Vatovec, ki je bil več let vodja poslanske skupine Levice. 6. januarja je izstopil iz poslanske skupine in stranke in kot razlog navedel »potrebo po združevanju skupnih vrednot politične levice v Sloveniji«.

Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je njegov odhod označila kot izdajstvo stranke iz koristoljubja ter povedala, da pred odhodom indicev za izstop iz stranke ni pokazal.

V državni zbor se letos ni uspelo uvrstiti niti Tinetu Novaku, ki se je v parlament leta 2022 prebil kot poslanec Gibanja Svoboda, vendar je februarja lani – očitno je bilo to leto prestopov – odšel k Logarjevim Demokratom. Tik po njegovem prestopu je Komisija za preprečevanje korupcije dobila anonimno prijavo.

Anže Logar FOTO: Dejan Javornik

Povod zanjo je bila izjava Anžeta Logarja na RTV Slovenija, da je Novaku pomagal do funkcije posebnega odposlanca Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za umetno inteligenco.

Ta naj bi mu, kot so zapisali prijavitelji, uslugo vrnil in mu s prestopom odprl pot do oblikovanja nove poslanske skupine v državnem zboru. Na KPK so nato navedli, da zadeva ni v njihovi pristojnosti, in jo predali policiji.