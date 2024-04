Volivci kritični do neizpolnjevanja obljub

V nadaljevanju preberite:

Volilno telo ni zadovoljno s strankami in že nekaj volitev zapored naseda novim obrazom v politiki. Anketa, ki jo je inštitut Mediana opravil za Delo, kaže, da več kot tri četrtine vprašanih razočaranje pripisuje neizpolnjevanju pričakovanj volivk in volivcev. Ali je zmanjševanje podpore strankam, ki so v vladni koaliciji, pravilo in zakaj se to dogaja?