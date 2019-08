Volkovi v Davči napadli bika

V vasi Davča na Gorenjskem so zabeležili nov napad volkov. Ti so se lotili mladega, nekaj čez 200 kilogramov težkega bika, poroča portal 24ur.Na tem območju so volkovi v zadnjih mesecih pobili več kot 40 glav drobnice. Po pričevanjih lovcev naj bi se na tem območju gibala vsaj dva tropa volkov, med njimi tudi samice z več mladiči. Za enega volka je trenutno podana odločba za odstrel, je za portal povedaliz Lovske družine Sorica.Po interventnem zakonu je predviden odstrel 11 volkov, doslej niso odstrelili še nobenega. Po posebni odločbi so odstrelili volkuljo na Notranjskem, dovoljenje za izredni odstrel enega volka imajo na območju občin Železniki, Gorenja vas-Poljane, Cerkno in Bohinj. Po ocenah je v državi okoli 80 volkov.