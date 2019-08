Volkovi znova nad ovce

V Željnah pri Kočevju so volkovi ponoči pokončali najmanj 20 ovac, so sporočili iz Civilne iniciative Aktivna Kočevska. Točno število ni znano, saj se je čreda razbežala in nekatere še iščejo. V iniciativi opozarjajo, da so volkovi napadli na pašniku, varovanem tudi z več kot dv metra visoko ograjo in električnim pastirjem. Že včeraj zjutraj je volk drobnico napadel v Kopačnici v občini Gorenja vas – Poljane.Ekipi z okoljskega in kmetijskega ministrstva pripravljata nov odlok o odvzemu medvedov in volkov iz narave za prihodnje leto. Ekipi z obeh ministrstev imata nalogo tudi določiti, kolikšno je tisto število medvedov in volkov, ki zagotavlja ugodno stanje populacij obeh vrst, hkrati pa zmanjšanje pritiska na rejne živali in sobivanje volkov in medvedov s človekom.