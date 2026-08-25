Volodimir Zelenski ni sprejel Janševega vabila na Bled

Med tujimi premieri izstopa madžarski Péter Magyar, ki je letos na čelu madžarske izvršilne oblasti zamenjal najtesnejšega Janševega političnega zaveznika v EU Viktorja Orbána. Slednji je bil tudi blejski gost v času prejšnje Janševe vlade. Precej bolj kot Magyarju pa je po političnem slogu in odnosu do pravne države Orbánu podoben predsednik češke vlade Andrej Babiš, ki ga je Bled gostil prav tako v času prejšnje Janševe vlade. Seznam premierov končuje predsednik vlade južne sosede, Andrej Plenković, ki pa se je foruma udeleževal tudi v letih, ko v Sloveniji ni bil na oblasti njegov politični zaveznik.