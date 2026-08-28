Von der Leynove vlada na Bled letos ni vabila (VIDEO)

Letošnji Blejski strateški forum (BSF) nosi naslov Moč za ustvarjanje prihodnosti, predvsem prihodnosti Evropske unije z vidika varnosti in konkurenčnosti gospodarstva. A letos se ga ne bo udeležil nobeden od voditeljev evropskih institucij. Njegov generalni sekretar Peter Grk je razkril, da predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen sploh ni bila vabljena na letošnji BSF, ki je prvi v času četrte Janševe vlade.

»Visokim političnim predstavnikom vabila posreduje vlada. Ta se je letos odločila, da bo povabila določene ljudi, naslednjič bo povabila koga drugega. Ursula von der Leyen na letošnji forum ni bila vabljena,« je v Delovem studiu povedal Peter Grk, generalni sekretar Blejskega strateškega foruma. Zakaj ni bila vabljena, ne ve: »Mi kot organizatorji dobimo sporočilo, katere najvišje tuje predstavnike bi vlada rada povabila, in potem se jih povabi.«