V jutranjih urah so dolenjski policisti prejeli več klicev zaradi nenavadnega dogodka, ki se je zgodil na avtocesti od Biča proti Trebnjem (smer Obrežje).



Okoli pete ure sta namreč vozili po odstavnem pasu peljali v nasprotno smer (smer Ljubljana).



V akciji, v kateri so sodelovali tako novomeški policisti kot najbližji policisti prometne policije, so na kraju dogodka, kjer so bila štiri vozila, ugotovili, da se je voznici enega izmed osebnih avtomobilov na poti proti Ljubljani pokvaril avto.



Sicer državljanka Francije je ob dogodku nemudoma poklicala znanca, ki sta vozila pred njo. Ta sta na Biču svoje vozilo obrnila in se po odstavnem pasu nasprotnega voznega pasu napačno pripeljala do kraja, kjer je znanki ugasnil avtomobil. Tam se je nahajal tudi voznik, ki je pred okvaro vozil za francosko državljanko.

​Grozi jima globa v višini vsaj 1200 evrov

Prometni policisti so 67-letnega in 31-letnega voznika iz Francije pospremili do najbližjega izvoza, v popoldanskem času pa so ju še pripeljali do okrajnega novomeškega sodnika. Postopek na sodišču se sicer še ni zaključil, se pa za kršitev 30. člena zakona o pravilih cestnega prometa predvideno oglobi z najmanj 1200 evrov visoke kazni in z izrekom osemnajstih kazenskih točk.