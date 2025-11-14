Voznik avtobusa po napadu še v življenjski nevarnosti

»Čas poniževanja našega poklica je mimo. Ne bomo več trpeli, da se v imenu dobičkov ogrožajo naša življenja in dostojanstvo. Zahtevamo nemudoma ukrepanje, saj je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil naslednji napad,« so zapisali v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) po četrtkovem napadu na voznika ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki je v središču prestolnice na Bavarskem dvoru obležal zaboden po napadu 37-letnega Ljubljančana.

Potem ko je avtobus številka 6 ustavil na avtobusnem postajališču Bavarski dvor nekaj pred pol šesto popoldansko uro, naj bi na avtobus stopil 37-letnik: do ruvanja naj bi prišlo že na avtobusu, nato sta oba moška iz vozila prišla na pločnik, kjer je po ruvanju in pretepu voznik obležal v krvi. »Z ostrim predmetom je huje poškodoval voznika avtobusa,« se je glasila prva informacija policije, po kateri je več policijskih patrulj jelo loviti storilca, ki je ubežal s prizorišča, policisti pa so prvo pomoč nudili tudi zabodenemu vozniku. A za svetlolasim beguncem v rdeči jakni so se pognale tako uniformirane patrulje kot kriminalisti, vključili so tudi helikopter in enoto posebne policije, osumljenca so prijeli kakšni dve uri zatem, ko je napadel voznika avtobusa, ter ga odpeljali v policijsko pridržanje.

»Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja.«

»Gre za slovenskega državljana, ki se pri prijetju ni upiral. Policija je s strani občanov v času iskanja prejela več koristnih informacij in jim izrekamo zahvalo,« je včeraj popoldne povedal Primož Podbelšek, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Policija je potrdila, da so osumljenca že obravnavali: »Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja. Po do sedaj znanih podatkih osumljenemu sodišče do sedaj še ni izreklo kazenske sankcije,« je pojasnil Podbelšek.

Med lovom na napadalca so policisti nudili prvo pomoč njegovi žrtvi, ki so jo hudo ranjeno odpeljali v ljubljanski klinični center: po naših informacijah je sledila večurna operacija, ki naj bi jo končali pol ure pred polnočjo. Sreča v nesreči naj bi bila, da je operacija minila dobro – a je navkljub stabilnemu stanju voznik, sicer oče mladoletnega otroka, še vedno v življenjski nevarnosti.

Napad na Bavarskem dvoru. FOTO: Črt Piksi

V predkazenskem postopku

Motiv za dejanje in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave, dodaja policija. Na naše vprašanje, kaj je policija storila po napadu istega storilca na drugo osebo pred mesecem dni, je Podbelšek pojasnil: »Dejanje obravnava policijska postaja Bežigrad in je še v fazi predkazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil.« Policija pobira tudi izjave prič ter pregleduje videonadzorne sisteme v okolici prizorišča. Glede obravnav 37-letnega osumljenca v preteklosti pa je nadaljeval, da je policija podala »zaključne dokumente« na pristojno državno tožilstvo, toda: »V nadaljevanju še očitno tečejo postopki, ker oseba ni beležena v kazenski evidenci.«

»Gre za enkraten dogodek, ki ga v zadnjih 30 letih ne beležimo: takšnega napada, ki bi se na delovnem mestu končal s hudimi poškodbami,« pa je zatrdil Rok Vihar, predstavnik LPP. Pojasnil je, da so vozniki v mestnih avtobusih od potnikov vedno ločeni z neko pregradno steno: nekatere kabine voznikov so delno zastekljene, druge v celoti. Na novih avtobusih, ki jih nabavlja LPP, pa bodo vozniki lahko steklene pregradne stene odpirali ali zapirali s pritiskom na tipko: »Če bo recimo v večernem času ali če se bo morda počutil ogroženega, si bo lahko vozniški prostor zaprl in obratno,« je pomen premičnih sten pojasnil Vihar.

Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi

Iz SVAS pa želijo takojšnje ukrepe za zagotovitev varnosti voznikov: ob varnostnih pregradah pozivajo k obveznemu usposabljanju za nasilne situacije, še bolj učinkovit protokol s policijo ter psihološko podporo za žrtve nasilja. »V imenu dobičkov in prihrankov so varnost in dostojanstvo voznikov postali le številka v računovodskih knjigah,« opozarjajo iz sindikata voznikov.