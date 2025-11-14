  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Voznik avtobusa po napadu še v življenjski nevarnosti

    Policija potrdila: 37-letni napadalec z Bavarskega dvora je bil že v preteklosti nasilen, a ga na sodišču še niso kaznovali.
    Motiv za dejanje na Bavarskem dvoru in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave, dodaja policija. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Motiv za dejanje na Bavarskem dvoru in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave, dodaja policija. FOTO: Črt Piksi
    Tomica Šuljić
    14. 11. 2025 | 17:04
    14. 11. 2025 | 17:45
    5:31
    A+A-

    »Čas poniževanja našega poklica je mimo. Ne bomo več trpeli, da se v imenu dobičkov ogrožajo naša življenja in dostojanstvo. Zahtevamo nemudoma ukrepanje, saj je le vprašanje časa, kdaj se bo zgodil naslednji napad,« so zapisali v Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) po četrtkovem napadu na voznika ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki je v središču prestolnice na Bavarskem dvoru obležal zaboden po napadu 37-letnega Ljubljančana.

    Potem ko je avtobus številka 6 ustavil na avtobusnem postajališču Bavarski dvor nekaj pred pol šesto popoldansko uro, naj bi na avtobus stopil 37-letnik: do ruvanja naj bi prišlo že na avtobusu, nato sta oba moška iz vozila prišla na pločnik, kjer je po ruvanju in pretepu voznik obležal v krvi. »Z ostrim predmetom je huje poškodoval voznika avtobusa,« se je glasila prva informacija policije, po kateri je več policijskih patrulj jelo loviti storilca, ki je ubežal s prizorišča, policisti pa so prvo pomoč nudili tudi zabodenemu vozniku. A za svetlolasim beguncem v rdeči jakni so se pognale tako uniformirane patrulje kot kriminalisti, vključili so tudi helikopter in enoto posebne policije, osumljenca so prijeli kakšni dve uri zatem, ko je napadel voznika avtobusa, ter ga odpeljali v policijsko pridržanje.

    »Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja.«

    »Gre za slovenskega državljana, ki se pri prijetju ni upiral. Policija je s strani občanov v času iskanja prejela več koristnih informacij in jim izrekamo zahvalo,« je včeraj popoldne povedal Primož Podbelšek, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana. Policija je potrdila, da so osumljenca že obravnavali: »Osumljenec je bil v preteklosti že obravnavan za kazniva ravnanja, tudi z elementi nasilja. Po do sedaj znanih podatkih osumljenemu sodišče do sedaj še ni izreklo kazenske sankcije,« je pojasnil Podbelšek.

    Med lovom na napadalca so policisti nudili prvo pomoč njegovi žrtvi, ki so jo hudo ranjeno odpeljali v ljubljanski klinični center: po naših informacijah je sledila večurna operacija, ki naj bi jo končali pol ure pred polnočjo. Sreča v nesreči naj bi bila, da je operacija minila dobro – a je navkljub stabilnemu stanju voznik, sicer oče mladoletnega otroka, še vedno v življenjski nevarnosti.

    Napad na Bavarskem dvoru. FOTO: Črt Piksi
    Napad na Bavarskem dvoru. FOTO: Črt Piksi

    V predkazenskem postopku

    Motiv za dejanje in druge okoliščine še niso pojasnjene in so predmet nadaljnje preiskave, dodaja policija. Na naše vprašanje, kaj je policija storila po napadu istega storilca na drugo osebo pred mesecem dni, je Podbelšek pojasnil: »Dejanje obravnava policijska postaja Bežigrad in je še v fazi predkazenskega postopka, poteka zbiranje obvestil.« Policija pobira tudi izjave prič ter pregleduje videonadzorne sisteme v okolici prizorišča. Glede obravnav 37-letnega osumljenca v preteklosti pa je nadaljeval, da je policija podala »zaključne dokumente« na pristojno državno tožilstvo, toda: »V nadaljevanju še očitno tečejo postopki, ker oseba ni beležena v kazenski evidenci.«

    Odstopil direktor novomeške policije

    Policija je včeraj predstavila ugotovitve strokovnega nadzora nad delom policijske uprave Novo mesto (PU NM), kjer se sicer soočajo »z zahtevnimi in specifičnimi varnostnimi izzivi,« kot ugotavljajo. Analiza dogodkov v noči s 24. na 25. oktober, v kateri je umrl Aleš Šutar, je pokazala: »Nadzorniki so ob zaključka nadzora ugotovili, da PU NM svoje naloge v celoti ne izvaja skladno s predpisi, v celoti ne izvaja strokovno, vendar dokaj učinkovito,« je povedal vodja nadzora Danijel Lorbek. Generalni direktor policije Damjan Petrič je o rezultatih nadzora seznanil direktorja PU NM Igorja Juršiča – slednji je po seznanitvi predlagal, da svoje delo nadaljuje na drugem delovnem mestu v policiji, kar je Petrič sprejel.

    »Gre za enkraten dogodek, ki ga v zadnjih 30 letih ne beležimo: takšnega napada, ki bi se na delovnem mestu končal s hudimi poškodbami,« pa je zatrdil Rok Vihar, predstavnik LPP. Pojasnil je, da so vozniki v mestnih avtobusih od potnikov vedno ločeni z neko pregradno steno: nekatere kabine voznikov so delno zastekljene, druge v celoti. Na novih avtobusih, ki jih nabavlja LPP, pa bodo vozniki lahko steklene pregradne stene odpirali ali zapirali s pritiskom na tipko: »Če bo recimo v večernem času ali če se bo morda počutil ogroženega, si bo lahko vozniški prostor zaprl in obratno,« je pomen premičnih sten pojasnil Vihar.

    Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi
    Bavarski dvor - zaboden šofer. FOTO: Črt Piksi

    Iz SVAS pa želijo takojšnje ukrepe za zagotovitev varnosti voznikov: ob varnostnih pregradah pozivajo k obveznemu usposabljanju za nasilne situacije, še bolj učinkovit protokol s policijo ter psihološko podporo za žrtve nasilja. »V imenu dobičkov in prihrankov so varnost in dostojanstvo voznikov postali le številka v računovodskih knjigah,« opozarjajo iz sindikata voznikov.

    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Varnost

    Policija napadalca z Bavarca dobro pozna že dolgo, pa ne ukrepa

    To trdi Ljubljančan, ki ga je storilec včerajšnjega napada na Bavarskem dvoru pred natanko mesecem dni večkrat zabodel.
    Novica Mihajlović 14. 11. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Napad na Bavarskem dvoru

    Policisti prijeli 37-letnega osumljenca napada na voznika avtobusa

    Storilec, ki je zabodel voznika, je z Bavarskega dvora pobegnil peš v rdeči jakni, voznika avtobusa so odpeljali v Klinični center.
    13. 11. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Evropska direktiva

    Novi zakon: podjetja bodo morala razkriti razlike v plačah med sodelavci

    V oglasih za delo bo morala biti navedena začetna plača, delodajalci pa ne bodo smeli spraševati kandidatov o njihovi prejšnji plači.
    Pija Kapitanovič 13. 11. 2025 | 11:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Razkritje

    ESPN: Ne samo, da je Jason Kidd vedel za menjavo Dončića ...

    Po navedbah Shamsa Charanie je znotraj organizacije Dallas Mavericks glede odmevne menjave Luke Dončića v Los Angeles Lakers vladala popolna usklajenost.
    Peter Zalokar 13. 11. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Smučanje

    Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

    Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
    Promo Slovenske novice 11. 11. 2025 | 11:57
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Mojstrstvo v tišini: ko se Lexus sreča z Mojmirjem Šiftarjem

    Ko se japonska filozofija popolnosti sreča s slovensko umetnostjo okusa
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

    Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    policijanapadLPPLjubljanaavtobus

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanove besede

    Jan Oblak: Le pametna igra vodi k uspehu

    Izkušeni reprezentančni kapetan se zaveda, kako pomembna je zbranost na tekmi takšne ravni, kot bo sobotna v Stožicah s Kosovom.
    Siniša Uroševič 14. 11. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Rudi Zavrl

    Najboljši je Oblak, podvig Čeferina je zgodovinski

    Rudi Zavrl, dolgoletni predsednik NZS in njen častni predsednik, o obdobju, ko je slovenski nogomet začenjal samostojno pot
    Gorazd Nejedly, Jernej Suhadolnik 14. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Intervju z Anžetom Laniškom

    Garal je za nove lepe spomine in videl, kako je udaril Ferrarijev predsednik

    Anže Lanišek z dobrimi občutki pričakuje začetek olimpijske sezone v smučarskih skokih. V Lillehammer si želi s prazno glavo. Všeč mu je Norrisov način vožnje.
    Miha Šimnovec 14. 11. 2025 | 17:56
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Legendarni finski smučarski skakalec v opitem stanju povzročil incident

    Rekorder po številu zmag na turneji štirih skakalnic je prekinil nastop pevca skupine Stratovarius. Z dogodka so ga pospremili varnostniki.
    14. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Razočarana legenda

    Cantona ostro nad lastnike Uniteda: Sovražim takšne stvari

    Ikona rdečih vragov je z vsemi topovi napadel Jima Radcliffa, češ da sramoti dediščino Alexa Fergusona. Projekt New Trafford je zanj popolna neumnost.
    Peter Zalokar 14. 11. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    IDEJA ZA ODDIH

    Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNO

    Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

    Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne? (video)

    Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
    Promo Delo 11. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Nova definicija zobozdravstvene skrbi: personaliziran pristop

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznično obdarovanje

    Poslovna darila: Že veste, kaj boste podarili za božično-novoletne praznike?

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Slovenske novice 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo