Voznike na počivališčih obiskala božičkova šoferska karavana

Prazniki so najlepši v krogu družine in prijateljev, marsikateri voznik tovornjaka pa zaradi dela praznike preživi na počivališču. Tam jih bo letos že petič obiskala božičkova šoferska karavana, ki je z okoli 25 prostovoljci od 7. ure na poti in bo med voznike tovornjakov na počivališčih vse do večera razdeljevala darilne pakete in lepe želje.



Organizatorju božičkove šoferske karavane, Sindikatu poklicnih voznikov Slovenije, je ob pomoči številnih donatorjev uspelo sestaviti 393 paketkov, ki jih bodo na božični dan razdelili med voznike tovornjakov. Karavano so začeli ob 7. uri na Framu, nato pa so ekipe božičkov odšle v vse smeri po slovenskem avtocestnem križu.

Prostovoljci v vasi Nuskova v Pomurju

Veliko poklicnih voznikov bo preživelo božič in nekateri celo silvestrovo v kabinah svojih tovornjakov, daleč od doma, od družine in prijateljev. »Da vsaj malo omilimo žalost, ki se ob prazničnih dneh daleč od doma, še posebej ostro zareže v srca voznikov, bomo tudi letos obdarili 'nasedle' voznice in voznike,« so zapisali v sindikatu.



Po besedah sekretarke sindikata Karine Ditz so s pomočjo donatorjev zbrali dobrote in darilca. Že drugo leto zapored so piškote za božičkovo šofersko karavano spekli prostovoljci v vasi Nuskova v Pomurju. »Vsa vas sodeluje, žene in možje pečejo, gasilsko društvo PGD Nuskova da prostor z elektriko in vodo na razpolago. V petek in soboto so spekli 17 velikih pekovskih škatel piškotov. Napekli so različne velikosti, oblike in okuse piškotov,« je opisala zagnanost prostovoljcev.

V preteklih letih razdelili okoli 350 paketov

Poleg domačih piškotov so v darilni vrečki še »čokoladica, plastenka vode, jogurt, pašteta, mandarina, jabolko, kulica, vžigalnik, dišeča smrečica, pest bombonov, pest arašidov in še kaj«, tisto, kar so uspeli zbrati pri donatorjih.



V preteklih letih so razdelili po okoli 350 paketov, letos pa jih bodo očitno manj, »kar nas v bistvu veseli«, je povedala sekretarka. To po njenih besedah namreč pomeni, da je bilo v času praznične omejitve tovornega prometa na počivališčih ujetih manj voznikov. Preostanek paketov pa bodo razdelili humanitarcem in brezdomcem.



»Delimo veselje in hkrati osrečimo tudi sami sebe. Čudovit občutek je, ko pripraviš prijetno presenečenje, stisneš roko, objameš človeka, ko se tudi kakšno oko zarosi, ko ni več mogoče reči, kateri je bolj srečen - tisti, ki je darilo dobil, ali tisti, ki ga je dal,« so občutke ob prostovoljskem projektu strnili v sindikatu.