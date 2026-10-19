Vozniki čakajo konec del, a Dars že napoveduje nova

Vozniki na štajerski avtocesti so bili zadovoljni, da je Dars po mesecih zastojev septembra odpravil zapore na odseku Slovenske Konjice–Dramlje, vendar pa jih je presenetilo zmanjšanje dovoljene hitrosti v primerjavi s tisto pred obnovo. Na Darsu smo preverili, zakaj takšna sprememba in kdaj je pričakovati zaključek del na drugih avtocestnih deloviščih po državi, kjer prav tako vsakodnevno nastajajo zastoji. Dela na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, ki so obsegala obnovo 13 kilometrov cestišča avtoceste proti Ljubljani in Mariboru ter posodobitev predorov Pletovarje in Golo rebro ter viadukta, so se septembra končala in na omenjeni relaciji ni več zapor ali zožitev cestišča. Kljub temu pa je največja dovoljena hitrost le 80 kilometrov na uro, čeprav je bila vsa leta pred ...