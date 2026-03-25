    Slovenija

    Vozniki invalidi na prvi pregled čakajo 14 mesecev

    Za učinkovito izpolnjevanje vseh programov bi potrebovali še štiri zdravnike specialiste medicine dela, prometa in športa.
    Zaradi dolgih čakalnih dob so invalidi v stiski, ko gre za ohranjanje mobilnosti in vključevanje v vsakdanje življenje. FOTO: Igor Mali/Delo
    Galerija
    Zaradi dolgih čakalnih dob so invalidi v stiski, ko gre za ohranjanje mobilnosti in vključevanje v vsakdanje življenje. FOTO: Igor Mali/Delo
    Andreja Žibret
    25. 3. 2026 | 06:00
    Vozniki invalidi morajo 14 mesecev čakati na prvi pregled v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami na URI Soča, ki je edina ustanova, kjer izvajajo tovrstne preglede. Tolikšna je namreč trenutna čakalna doba. Težave so nastale zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa. V drugi polovici lanskega leta se je njihovo število na URI Soča zaradi odpovedi in dolgotrajnih bolniških odsotnosti zmanjšalo, novih specialistov pa je na tem področju v Sloveniji zelo malo in jih je težko nadomestiti.

    Lani so na URI Soča opravili 516 zdravniških pregledov voznikov invalidov. Ocenjujejo, da je med njimi približno 70 odstotkov prvih pregledov. Za izpolnjevanje vseh programov potrebujejo še štiri specialiste medicine dela. V zadnjih mesecih so v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in nacionalnimi invalidskimi združenji predlagali več ukrepov, med drugim vključitev širše mreže specialistov medicine dela, prometa in športa iz javnega zdravstva v izvajanje teh pregledov ter možnost, da bi jih del prevzela tudi primarna raven zdravstva.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    Država viša obresti: je to zdaj najbolj varna naložba?

    Začel se je vpis tretjih ljudskih obveznic. Komu so namenjene? Kakšen je obljubljeni donos in ali je to najbolj varna naložba v negotovih časih?
    24. 3. 2026 | 13:46
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAPOSLOVANJE

    Kje beležijo najvišjo enakost med spoloma tudi pri plačilu?

    Podjetje ima izjemne rezultate na področju enakosti med spoloma – razlika pri plačah znaša zgolj 0,67 odstotka, povprečje EU pa je 11,1 odstotka.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Vesolje

    Na Mars z jedrskim reaktorjem

    Jedrski električni pogon (NEP) je osnovan na jedrskem reaktorju za cepitev jeder, pri čemer se proizvaja dovolj električne energije za pogonski motor.
    25. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vremenska napoved

    Pred nami izrazita ohladitev, svarila pred pozebo

    Močne sunke vetra bodo spremljali oblačnost in padavine, ki bodo do sobote že nekoliko pojenjale.
    25. 3. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Real v težavah: Mbappeju slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

    Zdravniška služba pri madridskem Realu se je znašla na udaru kritik, potem ko je postalo znano, da so Kylianu Mbappeju slikali napačno koleno.
    25. 3. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Kritiziranje koncesionarjev zgreši bistvo problema slovenskega zdravstva

    Koncesionarji so zavezani k enakim pravilom o opredeljevanju pacientov, ob kršitvah pa tudi k strožjim sankcijam, vključno z možnostjo odvzema koncesije.
    25. 3. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Srbski orjak že do 29. trojnega dvojčka, Luka Dončić ponoči v Indianapolisu

    Nikola Jokić je s 23 točkami, s po 17 skoki in asistencami ter odločilnim košem enajst sekund pred koncem popeljal Denver do zmage v Phoenixu.
    25. 3. 2026 | 08:02
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Real v težavah: Mbappeju slikali napačno koleno, dodatke predpisuje ChatGPT

    Zdravniška služba pri madridskem Realu se je znašla na udaru kritik, potem ko je postalo znano, da so Kylianu Mbappeju slikali napačno koleno.
    25. 3. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Kritiziranje koncesionarjev zgreši bistvo problema slovenskega zdravstva

    Koncesionarji so zavezani k enakim pravilom o opredeljevanju pacientov, ob kršitvah pa tudi k strožjim sankcijam, vključno z možnostjo odvzema koncesije.
    25. 3. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Srbski orjak že do 29. trojnega dvojčka, Luka Dončić ponoči v Indianapolisu

    Nikola Jokić je s 23 točkami, s po 17 skoki in asistencami ter odločilnim košem enajst sekund pred koncem popeljal Denver do zmage v Phoenixu.
    25. 3. 2026 | 08:02
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tiha sprememba, ki dom naredi bolj prijeten

    Obstajajo domovi, ki so urejeni. In obstajajo domovi, ki nekaj v nas umirijo, premaknejo že v trenutku, ko stopimo vanje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 15:34
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Ena temeljnih navad slovenskih gospodinjstev se spreminja

    Individualni naložbeni račun omogoča pregledno vlaganje v različne finančne instrumente in prinaša davčne ugodnosti za dolgoročne vlagatelje.
    Promo Delo 19. 3. 2026 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENSKE ŽELEZNICE

    Nivojski prehodi v Sloveniji: številka, ki marsikoga preseneti

    Vlaki so vse hitrejši in tišji, njihova zavorna pot pa dolga. Zato je pravilno prečkanje železniških tirov odločilno za varnost.
    2. 3. 2026 | 07:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Ste ves čas utrujeni? Krivec se skriva v vsakem vašem obroku

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE

    Kaj morate vedeti, preden zavarujete avto?

    Avtomobilsko zavarovanje je mogoče opraviti tudi popolnoma digitalno, brez osebnega stika.
    1. 3. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Koliko časa dnevno namenimo gospodinjskim opravilom?

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Okolje
    Vredno branja

    Od merjenja do upravljanja: kako podatki spreminjajo trajnost v industriji

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 15:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več

