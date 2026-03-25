Vozniki invalidi na prvi pregled čakajo 14 mesecev

Vozniki invalidi morajo 14 mesecev čakati na prvi pregled v ambulanti za voznike s posebnimi potrebami na URI Soča, ki je edina ustanova, kjer izvajajo tovrstne preglede. Tolikšna je namreč trenutna čakalna doba. Težave so nastale zaradi pomanjkanja zdravnikov specialistov medicine dela, prometa in športa. V drugi polovici lanskega leta se je njihovo število na URI Soča zaradi odpovedi in dolgotrajnih bolniških odsotnosti zmanjšalo, novih specialistov pa je na tem področju v Sloveniji zelo malo in jih je težko nadomestiti.

Lani so na URI Soča opravili 516 zdravniških pregledov voznikov invalidov. Ocenjujejo, da je med njimi približno 70 odstotkov prvih pregledov. Za izpolnjevanje vseh programov potrebujejo še štiri specialiste medicine dela. V zadnjih mesecih so v sodelovanju z ministrstvom za zdravje in nacionalnimi invalidskimi združenji predlagali več ukrepov, med drugim vključitev širše mreže specialistov medicine dela, prometa in športa iz javnega zdravstva v izvajanje teh pregledov ter možnost, da bi jih del prevzela tudi primarna raven zdravstva.