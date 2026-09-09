Zaradi dolgih vrst uvedli vikend izpite: so se čakalne dobe skrajšale?

Na praktični del vozniškega izpita naj bi kandidat po zakonu čakal največ 30 dni. Na najbolj obremenjenih izpitnih lokacijah je resničnost precej drugačna: konec avgusta je čakanje še vedno presegalo tri mesece. Razmere so bile lani še slabše, zato je Javna agencija RS za varnost prometa (AVP) posegla po dodatnih ukrepih in izpitne vožnje na najbolj obremenjenem območju začasno izvajala celo ob nedeljah. Čakalne vrste so se skrajšale, vendar jih niti vikend termini, nadure in prerazporejanje ocenjevalcev niso približali zakonsko določeni meji. Od 20 dni v Mariboru do 98 v Kranju Kako velike so razlike po državi, kažejo podatki AVP za 24. avgust. Najdlje je bilo treba čakati v Kranju, 98 dni, sledili so Domžale s 95 ter Ljubljana in Jesenice s 94 dnevi. Povsem drugačne so razmere v ...