Vožnja na delo dražja, povračilo enako

Podražitve zadnjih tednov in mesecev, in tudi vse, ki se še napovedujejo, vplivajo tudi na to, koliko zaposlene stane pot v službo ter malica med delovnim časom. Povračila stroškov so med panogami in delodajalci različno urejena, okvir pa jim določa uredba o povračilu stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki določa, do katere višine zneski še niso obdavčeni. Sindikati so marca vladi poslali pobudo za spremembo uredbe, ki bi omogočila višja povračila, a neuspešno.