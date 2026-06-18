Vozovnice za vlake bodo dražje za 16 odstotkov

Cene enosmernih in povratnih vozovnic bodo v povprečju povišali za 16 odstotkov. »Uskladitev cen odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki so se v zadnjem desetletju občutno povečali. Med drugim so se zvišali stroški energije, goriva, dela, vzdrževanja in drugih storitev, potrebnih za zagotavljanje kakovostnega in zanesljivega prevoza,« prvo podražitev v 12 letih pojasnjujejo v Slovenskih železnicah (SŽ).

Kot pravijo, želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem, ga v določenih segmentih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) ter dodatno spodbuditi uporabo železnice med rednimi potniki. »Poudarjamo, da gre za prvo spremembo cen železniških vozovnic po letu 2014.« Tudi po uvedbi novih cen bodo železniške vozovnice ostale cenovno konkurenčne in za številne potnike med najugodnejšimi oblikami javnega prevoza.

Cene pavšalnih vozovnic za celotno Slovenijo ostajajo nespremenjene. Redni uporabniki bodo lahko tudi v prihodnje neomejeno potovali po vsej Sloveniji pod enakimi pogoji kot doslej, zato ostajajo te vozovnice najugodnejša izbira za vsakodnevna potovanja z vlakom.

Prilagodili pa bodo cene dodatkov za vlake višje vrste, hkrati bodo dodatke v veliki meri poenotili in s tem poenostavili sistem zaračunavanja, da bo preglednejši in za uporabnike lažje razumljiv.

Nove mestne vozovnice

Ceno enosmerne mestne vozovnice bodo izenačili s ceno vozovnice (1,50 evra) Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), hkrati pa v ponudbo dodajajo novo letno mestno vozovnico. Z njo bodo redni uporabniki občutno prihranili, saj bo njena cena enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic.

»Verjamemo, da bo letna vozovnica, ki uporabnika preračunano stane manj kot 25 evrov na mesec, privlačna izbira za številne potnike ter bo dodatno spodbudila uporabo vlaka za vsakodnevne poti v prestolnici in njeni okolici,« pravijo v SŽ.

Precej vlakov je že novejših, proge pa ne omogočajo izkoristka njihovih zmogljivosti. FOTO: Dejan Javornik

Seveda bo vse to lažje in bolj učinkovito, ko bodo urejene dvotirne proge vsaj do Kamnika, Kranja in Grosupljega. Poleg tega bo nujno končati s prenovami prog, saj zdaj tudi regionalni vlaki že do Celja pridelajo 25 minut zamude, enako pa je tudi na poti nazaj.

Vikend popust

Poslavljajo se od ponudbe »turist vikend popust« in uvajajo nov, poenostavljen produkt »vikend popust«. Ta ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji.

Poslavlja se tudi IZLETka, ostaja pa že uveljavljena in cenovno ugodna ponudba za družine. Odrasli družinski člani so upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.

Nakup vozovnic na vlaku

Dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal pet evrov, se bo zvišal na 12 evrov. S tem želijo zmanjšati število potnikov, ki na vlak vstopijo brez vozovnice, povečati delež validiranih potovanj ter spodbuditi nakup vozovnic pred vstopom na vlak.

Veliko prog je še enotirnih, za povečanje pogostnosti vlakov je to nepremostljiva ovira. FOTO: Uroš Hočevar

Kljub zvišanju dodatek ostaja nižji od doplačil, ki jih za nakup vozovnice na vlaku ali potovanje brez veljavne vozovnice zaračunavajo v številnih evropskih državah. Ponekod potnike brez veljavne vozovnice sankcionirajo celo z visokimi globami, za takšen pristop pa se na Slovenskih železnicah nismo odločili.

Novosti za kolesarje in uporabnike skirojev

Pomembne spremembe uvajajo tudi za kolesarje. Cena prevoza kolesa bo po novem znašala tri evre na relacijo, a še naprej ostala primerljiva oziroma precej nižja od cen, ki jih za to storitev zaračunava večina tujih železniških prevoznikov.

Obenem uvajajo jasnejša pravila za uporabnike skirojev in e-skirojev. Ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, če bodo skiro pred vstopom na vlak zložili in z njim med vožnjo ne bodo ovirali drugih potnikov ali vlakospremnega osebja.

S tem želijo zagotoviti večjo varnost, potnikom olajšati gibanje po vlaku ter prispevati k večjemu udobju med vožnjo. Če potnik pravil ne bo upošteval, mu bo osebje zaračunalo ustrezen dodatek v skladu z veljavno tarifo.