Za kandidate s posebnimi potrebami in posebnimi statusi še letos ugodnosti

Dijakom s posebnimi potrebami in posebnim statusom, med katere sodijo denimo kategorizirani športniki, novi zakon o visokem šolstvu ne omogoča več ugodnejše obravnave v izbirnem postopku pri omejitvi vpisa na posamezno fakulteto. Kljub temu se je ministrstvo za visoko šolstvo po več pozivih odločilo za prehodno obdobje. Letošnji maturanti z različnimi statusi se bodo tako še lahko vpisali z 90 odstotki minimuma točk, prihodnje leto pa ugodnosti ne bo več.

Po podatkih ministrstva je na prvem prijavnem roku v tem študijskem letu vlogo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom oziroma posebnimi potrebami oddalo 1305 kandidatov (8,2 odstotka vseh), od tega 372 iz naslova statusa športnika. Vseh kategoriziranih športnikov, ki so letnik 2007 (letošnji maturanti), je po podatkih OKS 790, v srednjih šolah je trenutno v vseh štirih letnikih 16 vrhunskih športnikov s kategorizacijo mednarodni, svetovni ali olimpijski razred.