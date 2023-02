Vpis na javne univerze prvič pod različnimi vpisnimi pogoji

Danes je bil, po prvotnem zapletu, objavljen razpis za vpis na slovenske univerze. Predsednik vlade Robert Golob je namreč prejšnji teden zahteval povečanje na študijskih programih psihologije in radiološke tehnologije na ljubljanski filozofski fakulteti za 30 mest, na mariborski za 15 mest in na ljubljanski zdravstveni fakulteti za 20 mest.

Novost letošnjega vpisa je, da je Univerza v Ljubljani (UL) spremenila pogoje za vpis na več študijskih programov glede na predhodno izobrazbo bodočih študentov. Zavedajo se, da s tem nekaterim dijakom iz srednjih strokovnih šol zapirajo pot na določene smeri študija, in pojasnjujejo, da jih je v to prisilila Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis), ki je akreditacijo univerze pogojevala s spremembo vpisnih pogojev.

Tako je Nakvisu z grožnjo univerzi uspelo uveljaviti svojo interpretacijo 38. člena zakona o visokem šolstvu, ki jo ima tako sedanje kot prejšnje vodstvo UL za »neprimerno in diskriminatorno«. »Na Univerzi v Ljubljani zaradi svojih številnih mednarodnih sporazumov, mednarodnih akreditacij in skupnih študijskih programov s tujimi univerzami ter nenazadnje zaradi našega članstva v eni najboljših evropskih univerzitetnih mrež EUTOPIA, nismo smeli tvegati, da bi nam Nakvis podelil le začasno akreditacijo, saj bi s tem ogrozili študij in delo naših študentov in študentk, pedagogov in raziskovalcev in raziskovalk v teh mednarodnih asociacijah – da o škodi v domačem in mednarodnem ugledu sploh ne govorimo,« so na UL opravičevali svojo uklonitev Nakvisu.

Z uveljavitvijo nove interpretacije vpisnih pogojev, ki jo je izsilil Nakvis, se bodo letos prvič v zgodovini države dijaki na javne univerze, zaradi zahtev Nakvisa, vpisovali pod različnimi vpisnimi pogoji, so povzeli pri UL. Pristojno ministrstvo pozivajo k ukrepanju, ki bo »odpravilo krivično stanje za posamezne dijake in dijakinje iz prihajajoče generacije«.