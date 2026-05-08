Šole v večjih središčih, zlasti Ljubljani, zelo polne

Po zadnjih podatkih aplikacije ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki spremlja število prijavljenih na posamezne srednje šole in programe, so zlasti ljubljanske srednje šole zelo polne. Kandidati so svoje prijave ta teden še lahko prenesli, zaradi aplikacije pa so skoraj v realnem času spremljali, na katerem mestu so. Podatki še niso dokončni, saj je treba kljub vsej digitalizaciji počakati še na prenos prijav po pošti.

Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je dejala, da je celoten vpisni postopek problematičen: »Ministru smo poskušali dopovedati, da bi bilo treba malo spremeniti aplikacijo in omogočiti prijavo za vpis, kjer bi kandidat navedel tri šole. Če ne bi bil sprejet na prvo, bi bil na drugo ali tretjo in ga ne bi mogel izriniti nekdo, ki je pač prenesel prijavo. To, kar imamo zdaj, je nepotrebno povzročanje stresa pri otrocih in družinah.«