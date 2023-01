Vpis v visokem šolstvu: po četrtkovi prekinitvi vendarle soglasje vlade

Vlada je na dopisni seji vendarle podala soglasje k dopolnjeni vsebini razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v prihodnjem študijskem letu, kar pomeni, da bodo visokošolski zavodi lahko objavili vpise v petek, kot je bilo predvideno. Predsednik vlade Robert Golob je namreč v četrtek zahteval prekinitev odločanja in povečanje na študijskih programih psihologije in radiološke tehnologije, in sicer na ljubljanski filozofski fakulteti za 30 mest, na mariborski za 15 mest in na ljubljanski zdravstveni fakulteti za 20 mest.

Univerzi sta v to privolili, a vprašanj ob tem milo rečeno nenavadnem vladnem početju pet pred dvanajsto je še precej. Več o tem preberite v jutrišnji izdaji Dela in na spletu ...

Kot so sporočili z vladnega urada za komuniciranje, bo za študijsko leto 2023/2024 na voljo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v prvi letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.643 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 992 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2157 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU.

Vpisna mesta za študijsko leto 2023/2024 razpisuje pet javnih visokošolskih zavodov: Univerza v Ljubljani (UL), Univerza v Mariboru (UM), Univerza na Primorskem (UP), Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (FIŠ) in Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (VŠ GRM Novo mesto); ter 16 zasebnih visokošolskih zavodov s koncesijo: Univerza v Novi Gorici (UNG), Nova Univerza (NU), Univerza v Novem mestu (UNM), ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor (ECM), Arema – Visoka šola za logistiko in management Rogaška Slatina (AREMA), Fakulteta za dizajn (FD), Fakulteta za tehnologijo polimerov (FTPO), Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (FUDŠ), Fakulteta za varstvo okolja (FVO), Fakulteta za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec (FZSV), Fakulteta za zdravstvene vede v Celju (FZV Celje), Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), Gea College – Fakulteta za podjetništvo (GEA College – FP), Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ), Visoka šola na Ptuju (VŠP) in Visoka šola za proizvodno inženirstvo v Celju (VŠPI).

Novost v letošnjem razpisu je, da se je na Univerzi v Ljubljani univerzitetni študijski program pravo na pravni fakulteti spremenil z univerzitetnega programa v enovit magistrski študijski program, ki traja pet let in ima 300 kreditnih točk.