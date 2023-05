Vpis večji, gradnja fakultete pa ogrožena

V nadaljevanju preberite:

Da bi ljubljanski medicinski fakulteti zagotovili boljše prostorske pogoje, so že pred leti izdelali projekt Trojni kampus medicinske fakultete, del katerega je tudi skoraj 85 milijonov evrov vredna novogradnja na Vrazovem trgu. A izvedba te je negotova, saj se je zataknilo pri financiranju. Zaradi sprememb v načrtu za okrevanje in odpornost jim bo umanjkalo kar 52,7 milijona evrov evropskih sredstev. Kako jih nadomestiti?

V Sloveniji primanjkuje zdravnikov, povečano število vpisnih mest na študij medicine pa je povezano tudi z zagotovitvijo dodatnih prostorskih kapacitet. Na ljubljanski medicinski fakulteti so za prihajajoče leto vpis povečali do skrajnih zmožnosti. Kazalo je, da bi ga v prihodnje lahko še bolj, saj je bilo načrtovano, da bo junija leta 2026 končan projekt kampusa na Vrazovem trgu. Z njim bi pridobili 21.000 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, to pa bi poleg povečanja kadrovskih kapacitet pripomoglo k zadostnemu številu diplomantov, nujnih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema: od leta 2026 bo vanj vsako leto vstopilo 50 diplomantov, od leta 2031 pa že 100 diplomantov več kot leta 2022.

A načrti se utegnejo izjaloviti. Novogradnja bo za letos še financirana iz proračuna, stalni vir denarja za naprej pa še ni zagotovljen. Medicino na ljubljanski fakulteti študira 1300 študentov, dentalno medicino pa 356. Odkar so na Vrazovem trgu, pripravljajoč se na izvedbo novogradnje podrli del stavbe, imajo prostora še manj.