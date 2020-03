»Vplačane počitnice so na varnem«

FOTO: AFP

Novi koronavirus povzroča ogromno preglavic tako turističnim delavcem kot tudi turistom.Marsikdo je že dolgo pred začetkom epidemije rezerviral in vplačal počitnice. Kot pravi, generalni sekretar Združenja turističnih agencij Slovenije (ZTAS), za počitnice vplačani denar nikakor ni izgubljen.»Predvidevamo, da bomo tudi v Sloveniji, tako kot to že počno v Italiji, Avstriji in Švici začeli v kratkem potnikom izdajati vrednostnice za vplačane aranžmaje. Potrebno je vedeti, da gredo sredstva, ki jih potniki zaupajo turističnim agencijam, naprej do letalskih družb, hotelirjev, prevoznikov … Tega denarja agencije seveda nimajo več na svojih računih,« je dejal in dodal, da »prav zato, da zaščitimo naše goste, jim bomo v višini vplačane vsote izdali vrednostnico, ki jo bodo lahko porabili vse do 30. junija 2021. Tako ne bo izgubljen noben evro, mi pa bomo, ko se burja umiri, v sodelovanju s partnerji poskrbeli, da bo vse tako kot mora biti.«V ZTAS ocenjujejo, da je trenutno stanje onkraj alarmantnega. »Svet še ni doživel takšnih, tako vseobsegajočih težav in želimo poudariti, da smo zelo zadovoljni s takojšnjim ukrepanjem, ki ga pripravlja pristojno ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Skupaj smo našli nekatere rešitve, ki bodo pomagale panogi prebroditi najhujše. Na žalost je prav turizem tisti, ki ob takšnih kriznih dogodkih prvi začuti posledice.«Mrvaljević pravi, da do sprejema interventnega zakona ukrepov države ne more komentirati. »Vsekakor pa potrebujemo predvsem pomoč pri tem, da zadržimo profesionalne in deficitarne kadre v turizmu, ki k nam pripeljejo tuje goste. Potrebujemo pomoč pri prispevkih in davkih, ki jih moramo plačevati, čeprav ni prihodkov in seveda bodo potrebni tudi kakšni likvidnostni nepovratni krediti, da se omogoči vnovičen zagon panoge. Na prvem mestu pa želimo obdržati delovna mesta naših zaposlenih, saj so nezamenljivi.«Kakšna pa bo po njegovem mnenju turistična panoga, ko bo epidemije konec? Bomo raje izbirali domače destinacije? »Že sedaj, ko stanje res ni rožnato, kolegi, ki skrbijo, da tujci obiskujejo Slovenijo, že garajo in delajo načrte, kako nadoknaditi kar največ od izgubljenih mesecev, ki so za nami, in nekaj prihodnjih, za katere se bojim, da so še pred nami. Turizem je izjemno trdoživ. Samo v zadnjem stoletju smo doživeli in preživeli veliko in prepričan sem, da bo ob letu osorej stanje svetovnega in slovenskega turizma zopet normalno,« odgovarja Mrvaljević.